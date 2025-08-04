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    台南視障按摩地圖上線 科技助公益

    南市勞工局與LINE熱點攜手，公益設立「視障按摩地圖」上線，民眾透過熱點，可以迅速找到鄰近的視障按摩服務據點。（南市勞工局提供）

    南市勞工局與LINE熱點攜手，公益設立「視障按摩地圖」上線，民眾透過熱點，可以迅速找到鄰近的視障按摩服務據點。（南市勞工局提供）

    2025/08/04 09:27

    〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工局與LINE熱點攜手，公益設立「視障按摩地圖」上線，民眾透過熱點，可以迅速找到鄰近的視障按摩服務據點。

    南市勞工局表示，協助台南視障按摩據點拓展客源並提升社會能見度，此次合作同步結合勞工局今年視障按摩行銷活動「手護台南 HAND有愛」，共同推廣視障按摩服務，邀請民眾用行動為視障按摩師加油打氣。

    南市目前共設立78處視障按摩據點，分布在台南各轄區內，無論是景點、商區或遠郊，都能找到，現在透過與LINE熱點的合作，民眾只要打開LINE熱點功能，搜尋「台南視障按摩」或開啟附近地點資訊，即可輕鬆查詢這些據點的詳細位置與營業資訊。

    南市勞工局長王鑫基表示，「視障按摩地圖」的設立，象徵著智慧科技與社會公益的完美結合，讓社會大眾更容易接觸並認識視障按摩師的專業價值，勞工局。

    就業促進科長沈淑敏表示，今視障按摩行銷活動即日起至9月30日前，誠摯邀請市民朋友透過LINE熱點查詢鄰近按摩據點參與「手護台南 HAND有愛」就有機會拿大獎回家。

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