不敵豪雨！75年台糖鐵橋橋墩位移、鐵軌變形 雲嘉通行中斷

因橋墩傾斜鐵軌扭曲變形。（記者黃淑莉攝）

2025/08/04 09:42

〔記者黃淑莉／雲林報導〕連日豪雨，北港溪上游石龜溪溪水暴漲，連接雲林與嘉義縣的台糖石龜溪鐵橋不堪湍急溪水沖刷，其中1根橋墩基礎遭掏空位移，造成鐵軌扭曲，雲林縣府文化觀光處昨（3）日下午接獲通報緊急拉起封鎖線禁止通行，並透過文觀處臉書粉專公告提醒，預計今天邀集設計師前往現勘並研商後續搶修工作。

雲林昨天多處下起豪大雨，尤其古坑、林內雨勢超大，許多民眾形容像是天空破洞一樣雨水是傾盆而下，大湖口溪溢堤，造成斗南、大埤多處淹水，另斗六、林內也因短時間強降雨有多處積淹水。

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文觀處指出，昨天下午接獲大埤民眾通報，台糖石龜溪鐵橋橋墩歪斜，鐵軌扭曲，前往現場查看，為避免發生危險，在雲林大埤端及嘉義大林端入口拉起封鎖線，禁止民眾通行。

文觀處表示，石龜溪鐵橋是1950年興建，屬台糖大林線，跨越石龜溪連接大林糖廠及虎尾糖廠，1952年還曾兼營客運，直到1969年因公路運輸興起才結束客運業務，1982年糖鐵停駛後閒置多年，在地方耆老奔走努力下，縣府在2006年登錄為歷史建築保存。

文觀處說，2013年啟動修復及再利用工程，維持鐵橋本體及既有枕木與軌道意象，2015年完成成為雲林連接嘉義自行車道路網的一部分。

連日豪雨台糖石龜溪鐵橋不堪湍急溪水沖刷橋墩傾斜，鐵軌扭曲變形。（記者黃淑莉攝）

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