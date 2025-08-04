中南部仍防致災雨 週三起太平洋高壓回歸轉酷熱高溫飆38度

今仍受西南季風影響，大氣不穩定，迎風面中南部有局部陣雨或雷雨，有致災的可能。（資料照）

2025/08/04 09:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（4日）晨各地區平地的最低氣溫約在23、24度之間，仍受西南季風影響，迎風面中南部有局部陣雨或雷雨，預估明（5日）西南季風減弱，週三（6日）起太平洋高壓增強，各地回到盛夏狀況，轉晴朗酷熱，最高溫將升至38度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今受西南季風影響，大氣不穩定，迎風面中南部有局部陣雨或雷雨，其中並有小範圍雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣發生的機率，午後範圍擴大至其他地區，仍有致災的可能，山區應慎防坍方、落石、土石流，低漥他區防淹水。

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背風面影響相對較小，未降雨時天氣悶熱。今日各地區氣溫為：北部24至37度、中部23至31度、南部24至31度、東部23至34度。

預估明西南季風減弱、北移，局部地區有較大雨勢，中南部需留意其對災情的影響。週三至週日（10日）連5天太平洋高壓增強，各地回到盛夏，最高氣溫將升至38度以上，要注意防曬、防中暑，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

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