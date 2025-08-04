南台中家扶600學子助學金告急 開學在即還有350萬缺口無著落

弱勢生小怡積極求學考上藥學系，朝夢想前進。（圖：家扶提供）

2025/08/04 09:12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕南台中家扶中心新學期須扶助600名經濟弱勢學生助學金的「助學工程計畫」，預計須募得550萬元助學金，協助學生安心求學，中心指出，助學工程自6月底啟動已逾1個月，卻募不到一半金額，還差350萬元缺口，眼看學校註冊季到，中心憂心無法及時補助學生，盼社會大眾響應扶持弱勢學生。

南台中家扶中心扶幼主委謝瑾瑜指出，教育能翻轉未來，但對弱勢家庭來說求學往往是沉重負擔，中心推動弱勢學生助學金「助學工程計畫」，提供助學金，新學期須扶助600位經濟弱勢學生無後顧之憂學習，預計投入550萬元助學金。

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中心指出，已往助學工程募集一個月後約能募到一半的金額，但今年起跑已逾一個月，募集金額卻不到一半，還差350萬元，目前開學須扶助的600名學生中，以學費較高的大專生及高中生佔最大宗共500人，其中註冊費動輒數萬元的大專及碩班生就有200人，助學金補助大專生1到4萬元，對經濟弱勢學生家庭有很大幫助，眼看距開學不到一個月，預計8月底發放助學金，憂募集進度趕不上協助學生註冊。

中心指出，接受扶助的學生有不少人逆境中堅持夢想，其中來自單親家庭的小怡，自小由母親獨力扶養，家庭經濟狀不佳，母親原本從事清潔工作，後因罹患免疫系統疾病與眼疾，近年不得不暫時停工休養，一家生計僅仰賴社會補助，但小怡堅毅積極求學，去年考上北部大學藥學系，勇敢朝夢想前進中。

至於小萍因雙親離異，與兩位妹妹由母親獨自扶養，母親一肩扛起家計，雖身處弱勢家庭，但小萍積極求學，有語文天分的她大學選擇翻譯系就讀，除了英語成績表現優異，另選修西班牙文與法文等第二外語，課業表現名列前茅，大三時她更以優異成績爭取到「優秀學生海外交換計畫」的機會，前往捷克留學一年， 今年畢業的她說，助學金提供她求學實質支持，不論是添購書籍、教材、選修課程或學習設備，對她的學習之路都產生極大助益。

南台中家扶中心指出，新學期即將到來，因助學金缺口還有350萬元，盼大眾協助成為「助學人」， 支持弱勢學生求學，朝夢想前進。

弱勢生小萍在家扶協助下今年順利完成大學學業，還曾出國交換學生一年。（圖：家扶提供）

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