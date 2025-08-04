台北萬華廣州街瀝青路面改鋪花崗岩 襯映剝皮寮紅磚建築

台北市廣州街剝皮寮歷史街區施工後路面。（台北市新建工程處提供）

2025/08/04 09:12

〔記者何玉華／台北報導〕台北市萬華區廣州街是串連當地文化觀光景點的重要動線，繼2023年完成西園路一段至康定路之間的路面花崗岩磚更新後，台北市新建工程處近期再完成康定路至昆明街之間的鋪面更新，將原來的瀝青混凝土鋪面更新為具文化意象的花崗岩磚鋪面，提升道路整體質感，也跟鄰近的剝皮寮歷史街區紅磚建築相互輝映，營造了特色街區風貌。

新工處工務科科長蕭志龍表示，康定路至昆明街間的廣州街是萬華文化核心區域，鄰近剝皮寮歷史街區、台北市鄉土教育中心、東三水街市場及新富町文化市場等地標，為了襯托地方文化底蘊，鋪面選用質感細膩的花崗岩材質，並以特殊色彩配置磚面融入街區意象，塑造具地方特色的街道景觀。

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新工處城西工務所主任洪敏琮表示，廣州街鄰近龍山寺、剝皮寮歷史街區與多個夜市商圈，是萬華區人車流量密集的觀光重要幹道，西園路一段至康定路間的廣州街在2023年完成路面花崗岩磚更新，今年再藉由參與式預算與地方多次協商後，辦理鋪面更新作業。更新長度約186公尺、總鋪面面積約1935平方公尺，工程完成後，廣州街街道整體視覺風貌趨於協調一致。

萬華區福音里里長蔡岳樺表示，廣州街串連剝皮寮歷史街區、鄉土教育中心、東三水街市場及新富町文化市場，是萬華文化觀光的重要動線之一，透過這次街道鋪面更新讓景觀升級，也為街區注入新活力。

台北市廣州街剝皮寮歷史街區施工前路面。（台北市新建工程處提供）

台北市廣州街、康定路口施工後花崗岩鋪面路面。（台北市新建工程處提供）

台北市廣州街、康定路口施工前瀝青路面。（台北市新建工程處提供）

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