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    花蓮兩座金針山花季提早約半個月 花況已逾五成

    美麗的赤科山金針花海。（讀者李光濱提供）

    美麗的赤科山金針花海。（讀者李光濱提供）

    2025/08/04 09:06

    〔記者游太郎／花蓮報導〕聞名全台的花蓮赤科山、六十石山等兩座金針山，美麗的花海景觀已逐漸形成，今年因雨水豐沛，花期較去年提早半個月，目前花況已達五成，部分花田還呈現滿開美景，有意賞花的民眾現在就可以規劃上山；甚至可以參與六十石山首次辦理的金針路跑盛況。

    玉里鎮赤科山花農、民宿業者李光濱指出，今年花期較往年提早半個月，換句話說，現在上山就可以欣賞到盛開的花海景觀，赤科山上的林家園、汪家古厝、加蜜園等著名賞花景點均已達五成，小台灣、小瑞士也逾三成，盛開期預計落在八月中至九月上旬。

    花蓮縣政府觀光處表示，2025年花蓮金針花季，主要集中在六十石山和赤科山， 六十石山金針花季預計在8月1日至9月30日間，而赤科山金針花季則預計在8月9日至10月12日間，最佳觀賞期今年落在8月中旬到9月中旬。

    富里鄉長江東成表示，六十石山種植金針逾300公頃，幅員遼闊，沿著山路蜿蜒而上，俯瞰綿延壯麗的花海，更顯絢麗迷人。今年首次舉辦結合極限挑戰與花海美景的「六十石山半程馬拉松」賽事，將於9月14日登場，主打21公里、總爬升635公尺的「金針勇士組」。跑者將踏上蜿蜒山道、穿越金針花海，在挑戰腳力與意志的同時，也置身金色山巒，體驗「跑在天堂邊緣」的極限浪漫。

    花蓮玉里鎮赤科山金針花期今年提前半個月，部分花田已滿開。（讀者李光濱提供）

    花蓮玉里鎮赤科山金針花期今年提前半個月，部分花田已滿開。（讀者李光濱提供）

    赤科山的金針花盛開已逾五成（讀者李光濱提供）

    赤科山的金針花盛開已逾五成（讀者李光濱提供）

    已有遊客迫不及待上山欣賞金針花海美景。（讀者李光濱提供）

    已有遊客迫不及待上山欣賞金針花海美景。（讀者李光濱提供）

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