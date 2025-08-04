父親節送好禮 新北三重地政所推「地籍異動即時通」護財產防詐

新北市三重地政事務所將於8日舉辦「父愛守護 財產安康」送好禮活動。（圖由三重地政事務所提供）

2025/08/04 08:59

〔記者羅國嘉／新北報導〕8月8日父親節將至，為慶祝父親節並提升民眾不動產安全意識，新北市三重地政事務所將於8日舉辦「父愛守護 財產安康」送好禮活動。凡於活動期間親至地政事務所申辦「地籍異動即時通」服務，即可獲贈限量好禮，數量有限，送完為止。

三重地政事務所主任許才仁表示，父親是家庭的支柱之一，與母親一同守護著家人與財產。為呼應這份無私的愛，特別將地政宣導活動與父親節結合，推廣「地籍異動即時通」不動產防詐利器。他強調，這項服務是保障民眾財產權益的重要防護措施，能有效阻卻詐騙行為，確保辛苦累積的財富不被不法之徒覬覦甚至竊取。

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許才仁指出，三重地政事務所致力推動不動產交易安全，除提供便民措施外，也設有防詐騙平台與諮詢專線，透過多重查證與關懷提問，協助民眾識別詐騙陷阱。呼籲民眾，在詐騙手法層出不窮的情況下，主動申辦「地籍異動即時通」是保護財產的重要防線。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新北市三重地政事務所將於8日舉辦「父愛守護 財產安康」送好禮活動。（圖由三重地政事務所提供）

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