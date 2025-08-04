昨天深夜才搶通！台中霧峰凌晨土石流又斷路

霧峰桐林山區的北坑巷土石流路段昨天深夜搶通，不料今天凌晨再度因土石流斷路，且上方電信線路垂落（紅箭頭）情況更嚴重。（圖由林國安里長提供）

2025/08/04 08:54

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰桐林山區銜接民生路的北坑巷，因近日大雨不斷，昨天下午出現土石流，大量土石傾瀉而下中斷道路，區公所調派廠商連夜搶通，到昨天深夜約11點才恢復單線通行，沒想到今天凌晨大批土石又滑落，且波及一旁的電桿線路，情況比之前更嚴重，公所今早將請廠商繼續搶通，也呼籲民眾近日最好不要上山。

霧峰桐林里長林國安表示，銜接霧峰民生路的北坑巷，在北坑二號橋前的路段，昨天下午再度發生土石流，大量的土石傾瀉而下將路面整個淹沒，造成交通受阻，經向霧峰公所通報，請廠商連夜搶通，一度恢復單線通車，不料因土石含水量實在太高，今天凌晨再度出現土石流又將路面淹沒，且這次情況更嚴重，連一旁電信公司的線路都滑落，將增加搶修困難。

請繼續往下閱讀...

霧峰區長張慶庸表示，昨晚廠商連夜搶通，一直作業到深夜約11點，先清通一個車道供民眾通行，並進行簡易的交維，不料今天凌晨因上方土石過於鬆軟又流下來，今天將請廠商繼續進行搶修，也呼籲因該路段土石不穩定，隨時有土石滑落風險，民眾非必要最好不要行經該路段。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法