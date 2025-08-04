為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高市青年局「雄挺利」相挺 旗津媳婦烘出在地「船說」

    有國家乙級烘焙技術士證照的「船說」負責人林惠勤，將旗津特色海味融入產品，創造出極富在地特色的西點麵包。（青年局提供）

    有國家乙級烘焙技術士證照的「船說」負責人林惠勤，將旗津特色海味融入產品，創造出極富在地特色的西點麵包。（青年局提供）

    2025/08/04 08:45

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局「雄挺利」利息補貼挹注，讓擁有乙級烘焙證照的旗津媳婦林惠勤專注研發，開發系列與高雄海味有聯結的麵包產品，逐步打造出在地人氣品牌「船說」。

    青年局長林楷軒聽聞傳說後親訪「船說」，與林惠勤深入交流創業歷程中的挑戰，及如何善用「雄挺利」減緩財務壓力、投入產品研發與拓點規劃，充分感受青創者對產品細節與品質的高度堅持。

    林惠勤說明，「船說」命名取自「傳說」諧音，象徵旗津的漁村文化、造船產業與海上風情；她畢業於高雄餐旅大學，原於網路經營個人烘焙品牌，一年後決定開設實體門市，並以夫家旗津常見漁產為靈感，陸續研發出融合赤尾青蝦、烏魚子、干貝與吻仔魚等在地食材的伴手禮與創意麵包。

    其中最受歡迎的「海味四天王」包括改良自明太子法國麵包的「烏魚子軟法」、抹上海味醬的「海味軟法」、內餡為干貝醬與乳酪的「海寶包」，以及結合花枝與趣味諧音的「飛機丸」。

    她提到創業初期面對門市地點相對偏遠、產品口味創新、兼顧育兒等挑戰，「雄挺利」利息補貼提供了實質減壓，讓她能穩定經營、持續研發，如今「船說」已成為網紅人氣名店。

    除一般銷售外，「船說」也積極參與公益市集、推廣食農教育，並於偏鄉學校開設技職講座、設攤倡議環保理念，與社福團體合作舉辦義賣活動。

    位在高雄旗津的「船說」推出海味麵包及薄餅伴手禮，獨特風味擄獲不少饕客味蕾，青年局長林楷軒聽聞傳說專程拜訪船說。（青年局提供）

    位在高雄旗津的「船說」推出海味麵包及薄餅伴手禮，獨特風味擄獲不少饕客味蕾，青年局長林楷軒聽聞傳說專程拜訪船說。（青年局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播