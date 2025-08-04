高市青年局「雄挺利」相挺 旗津媳婦烘出在地「船說」

有國家乙級烘焙技術士證照的「船說」負責人林惠勤，將旗津特色海味融入產品，創造出極富在地特色的西點麵包。（青年局提供）

2025/08/04 08:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局「雄挺利」利息補貼挹注，讓擁有乙級烘焙證照的旗津媳婦林惠勤專注研發，開發系列與高雄海味有聯結的麵包產品，逐步打造出在地人氣品牌「船說」。

青年局長林楷軒聽聞傳說後親訪「船說」，與林惠勤深入交流創業歷程中的挑戰，及如何善用「雄挺利」減緩財務壓力、投入產品研發與拓點規劃，充分感受青創者對產品細節與品質的高度堅持。

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林惠勤說明，「船說」命名取自「傳說」諧音，象徵旗津的漁村文化、造船產業與海上風情；她畢業於高雄餐旅大學，原於網路經營個人烘焙品牌，一年後決定開設實體門市，並以夫家旗津常見漁產為靈感，陸續研發出融合赤尾青蝦、烏魚子、干貝與吻仔魚等在地食材的伴手禮與創意麵包。

其中最受歡迎的「海味四天王」包括改良自明太子法國麵包的「烏魚子軟法」、抹上海味醬的「海味軟法」、內餡為干貝醬與乳酪的「海寶包」，以及結合花枝與趣味諧音的「飛機丸」。

她提到創業初期面對門市地點相對偏遠、產品口味創新、兼顧育兒等挑戰，「雄挺利」利息補貼提供了實質減壓，讓她能穩定經營、持續研發，如今「船說」已成為網紅人氣名店。

除一般銷售外，「船說」也積極參與公益市集、推廣食農教育，並於偏鄉學校開設技職講座、設攤倡議環保理念，與社福團體合作舉辦義賣活動。

位在高雄旗津的「船說」推出海味麵包及薄餅伴手禮，獨特風味擄獲不少饕客味蕾，青年局長林楷軒聽聞傳說專程拜訪船說。（青年局提供）

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