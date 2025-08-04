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    關注風災後環境 新營社大推生態課程

    南部地區雨勢連連，7月日照時數創新低，新營社大指出，災後環境與往常已截然不同，為此規劃生態相關課程，應對陰雨和風災過後的生態環境。（新營社大提供）

    南部地區雨勢連連，7月日照時數創新低，新營社大指出，災後環境與往常已截然不同，為此規劃生態相關課程，應對陰雨和風災過後的生態環境。（新營社大提供）

    2025/08/04 08:40

    〔記者王涵平／台南報導〕南部地區雨勢連連，7月日照時數創新低，新營社大指出，災後環境與往常已截然不同，為此規劃生態相關課程「生態教育」和「雨季手作小品」等，應對陰雨和風災過後的生態環境。

    新營社區大學指出，「漫步認識台灣植物」和「自然生態攝影社」黃嘉隆老師，長期開設生態教育、植物主題的課程，也是台南巴克禮公園協會的理事，擅長生態教育和公園治理議題，在新營著重關注公園場域。

    「漫步認識台灣植物」課前兩週課程規劃在新營地區的公園，公園作為在地人熟悉的地方，更能讓學員感受到風災帶來的改變，第一周在新營的綠都心公園，第二周則是在具有埤塘生態的天鵝湖公園，帶領學員在風災後的公園好好認識植物、樹木以及鳥類的生態狀況。

    此外，也移地到後壁的小南海風景區，小南海風景區又名永安水庫，擁有豐富的水域生態，也是在地居民熟悉的所在。除了認識綠都心公園之外，嘉隆老師希望透過實地踏查小南海風景區，讓學員可以在風災後，重新認識小南海的水域植物與生態。

    在後壁國小也開設一們特別的生態課程，「野外採草趣-採草生活的N種可能」講師王家曼擅長野草應用、野地植物，其中包括野草如何吃、如何用，以及以往的古人是如何使用野草。

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