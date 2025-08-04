中南部災情嚴重 教育部攜手大學今盤點專業工班投入救災

728西南氣流侵襲，中南部災情嚴重，教育部率大學及高中職盤點工班，共同投入救災。（行政院提供）

2025/08/04 08:22

〔記者林曉雲／台北報導〕7月28日起西南氣流帶來豪雨侵襲，中南部發生嚴重水災，教育部率公私立大學等投入救災工作，教育部長鄭英耀今（4）日受訪證實表示，行政院於8月2日晚間升格中央災害應變中心為一級開設，並成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，全力協助地方政府進行緊急救援與後續重建，教育部與大學、高中職一起來幫忙，積極協調即將展開或目前正執行學校內工程、具備屋頂施作或房屋修繕經驗的專業工班，優先前往嘉義縣市及台南市災區協助恢復家園。

鄭英耀表示，行政院長卓榮泰責成政務委員陳金德和顧問李孟諺召開災後重建的協調及任務分工，希望各部會整合中央資源，協助地方快速重建災區家園，教育部和學校也共同投入救災工作，協助災區居民儘速重建家園和恢復生活秩序。

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教育部次長朱俊彰今日將召開會議，盤點公私立大學營繕工程人力、協作廠商救災資源。朱俊彰受訪表示，學校先盤點提供可協助的廠商工班後，由教育部跟地方政府區公所接手來媒合災區需求。

教育部說明，目前災區多處民宅屋頂受損亟需修繕，專業工班人力需求殷切，為協助災區加速恢復家園，教育部請各大學於力所能及範圍內，針對熟識的廠商、即將展開或目前正在執行校內工程的廠商，積極協調具備屋頂施作或房屋修繕經驗的專業工班，再由教育部及災區區公所協助媒合受災民眾需求，近期內優先前往災區洽簽合約施工。

教育部表示，施工區域暫先安排在嘉義縣市及台南市，支援期間暫定最長為一個月，參與廠商之施工費用，依民眾資格分別與縣市政府或受災民眾簽約處理，廠商另將享有政府規劃中的獎勵措施，包括額外的施工津貼、移工調度彈性、列入政府採購加分，以及施工期間協調住宿等；學校如係協調即將展開或目前正在執行校內工程的廠商，教育部也規劃豁免其支援施工期間的原定工程進度，學校也無須墊付任何經費。

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