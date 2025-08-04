朴子災後重生小鎮魅力不減 遊客探訪見證堅韌復原力

朴子配天宮的虎爺身穿龍袍。（記者林宜樟攝）

2025/08/04 08:16

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市接連遭受丹娜絲颱風狂風及西南氣流大豪雨侵襲，曾因電桿大量斷裂停電，上週更一週2次大淹水，但前天（8月2日）淹水後昨天遊客到訪，看見樹木斷裂枝幹，家戶安裝的防水閘門還未拆，原以為店家可能因淹水休息，沒想到營業店家仍眾多，3個小時走踏歷史文化景點，吃在地美食小吃，見證台灣人民災後堅韌的生命力。

朴子市已有300多年歷史，與配天宮媽祖信仰發展緊密結合，也保留清代、日治時期及台灣本土的建築和文物，是具有宗教、歷史、文化魅力的小鎮；7月6日丹娜絲颱風造成大停電，7月28日、8月2日大豪雨更出現淹水災情。

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新竹蔡姓一家遊客規劃暑假到昨天朴子進行小旅行，原從新聞得知前天朴子大淹水，擔憂無法成行，昨早陰雨綿綿，一家人駕車到訪，走踏見證乾淨用水演變的縣定古蹟朴子配水塔，再到配天宮參拜「請不動的媽祖」鎮殿媽，瞭解康熙皇帝御用金筊杯、穿龍袍「山軍尊神」虎爺公的故事。

已有95年歷史、展示醫療文物的「清木屋」，前身是日治時期朴子公醫院，後由黃清木醫師經營外科醫院，子孫黃崇哲10年前重整為醫療文化據點；7月28日及8月2日大豪雨，即使清木屋裝設防水閘門仍淹水，文物也有部分受損，整天都在掃水、抽水及復原，但黃崇哲與妻子蕭秀霜仍笑著迎接遊客，熱情介紹說明，展示可聽胎心音的早期醫療儀器，介紹朴子醫療演變、珍貴的老照片，讓人大開眼界。

遊客說，朴子街區景點密集，繞行水道頭、配天宮、東石郡役所、清木屋及第一市場，整圈行走距離僅1、2公里，小吃如阿胖冷飲的菜燕冰、包炒麵的永豐春捲、近百年的老店麻糬棟，都美味可口，而淹水隔日仍然營業，也讓人佩服台灣人民災後的復原能量。

清木屋負責人黃崇哲向學生介紹醫療文化。（記者林宜樟攝）

朴子市因風災堆放大量斷裂枝幹。（記者林宜樟攝）

永豐春捲是朴子知名美食。（記者林宜樟攝）

市場內的麻糬棟已有近百年歷史。（記者林宜樟攝）

見證台灣用水演變的縣定古蹟朴子配水塔。（記者林宜樟攝）

媽祖信仰中心朴子配天宮。（記者林宜樟攝）

一週內兩度淹水的清木屋。（記者林宜樟攝）

收藏許多醫療文物的清木屋。（記者林宜樟攝）

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