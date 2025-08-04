員林三合院遭土石流 公所將屋主先安置並評估地質狀況

彰化縣員林市湖水里發生土石流，一處三合院民宅前庭整片崩塌，建築物懸在山崖邊岌岌可危。（民眾提供）

2025/08/04 09:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市湖水路411巷的一處三合院民宅，因豪雨沖刷導致前庭整片崩塌，建築物岌岌可危。員林市公所目前將黃姓屋主一家三口緊急安置於湖水活動中心，除了提供熱食、棉被等物資應急外，並將對當地進行地質監測。

員林市公所表示，除了將3名居民安置於湖水活動中心外，昨日（3日）下午也派員到場勘查，發現邊坡土石仍鬆動不穩定，若貿然清除恐引發二次坍塌，危及上方住戶，目前先協助巷道上方居民，將機車移至安全區域，確保通勤需求。

請繼續往下閱讀...

由於目前天候尚未穩定，大雨持續落下，市公所表示，必須在天晴之後，先協調搶災廠商監測地質狀況，其後再進行後續搶修與安全評估，以確保居民生命財產安全。

民宅擋土牆滑落，土塊堵住巷道通行。（員林市公所提供）

員林市公所啟動安置機制，將受災的3名居民安置於湖水活動中心。（員林市公所提供）

員林市公所出動怪手，協助巷道上方居民，將機車移至安全區域，確保通勤需求。（張國良提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法