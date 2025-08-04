彰化金石堂將熄燈號 老字號南方書店霸氣回了「這一句」

彰化市南方書店邀請中央廣播電台董事長賴秀如（圖右），與《短波時代》作者周馥儀對談。（記者劉曉欣攝）

2025/08/04 07:04

〔記者劉曉欣／彰化報導〕陪伴彰化人19年青春的彰化市光復路上的金石堂，因租約到期只營業今年10月30日，引發在地人萬般不捨，而位於彰化火車站旁、走過71載歲月的南方書店表示，與其哀嘆彰化是文化沙漠，不如自己動手打造綠洲！

南方書店指出，身為彰化市老字號的獨立書店，走過71年的歲月，也曾經從光復路搬到三民路，看到連鎖品牌的金石堂要收掉彰化市書店，讓很多人感慨萬分，也引發不少民眾關心，南方書店還會繼續經營下去嗎？

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「讓南方書店活下去！」這是第3代經營者陳筑閔與陳峻昕姐弟檔共同的想法，在大多數人選擇在電商買書，他們決定讓書店轉型，不只是賣書，也辦文化講座，更以身為「書店柑仔店」自居，讓書店不只是書店，也能成為文化的小綠洲，在地的文化好鄰居。

陳筑閔表示，獨立書店經營不易，南方書店因為是自己的房子，由父母顧店，她與弟弟負責辦活動與選書，也沒有人事成本，目前所有賺的錢都用來作為採購書本的進貨，「剛好打平而已」，近年因為有申請文化部補助來辦理講座，邀請過「台灣文學金典獎」得主陳思宏，最近一場是中央廣播電台董事長賴秀如，與《短波時代》作者周馥儀對談。

陳筑閔強調，與其哀嘆彰化是文化沙漠，不如自己動手打造綠洲，南方書店還在拓展客群，將辦理繪本、說故事一連串活動，讓老書店不只要活下去，還要活得更好！

彰化市南方書店邀請中央廣播電台董事長賴秀如（圖前排右），與《短波時代》作者周馥儀對談。（（記者劉曉欣攝）

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