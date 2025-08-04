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    高雄鼓山魚市場轉型 審計部列5缺失

    高雄鼓山魚市場轉型，審計部列5大缺失。（記者洪定宏攝）

    高雄鼓山魚市場轉型，審計部列5大缺失。（記者洪定宏攝）

    2025/08/04 07:05

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市海洋局斥資約2億元將鼓山魚市場改建為「高雄農漁精品展售中心」，原本經營不善的南仁湖公司退出後，改由漢來國際物業公司接手；但審計部公布去年決算審核結果，仍列出5大缺失，要求檢討改善，海洋局承諾改進。

    審計部強調，海洋局未依規定，事先就整建活化的執行策略、營運方式、財務分析及預期效益進行評估，作為後續經營管理參考，導致尚未達成自償性目標。另外，依文化資產保存法列冊追蹤的鼓山魚市場信用部建物牆面，海洋局在整修前，未依規定事先通報審查，恐造成文化資產損毀；承租的國有財產署土地已有部分面積遭占用，恐衍生需代為繳納使用補償金風險。

    審計部分析，棧貳庫至鼓山魚市場觀光廊道景觀單調且無遮蔭及導覽，不易吸引駁二藝術特區遊客；雖然舉辦海味市集活動，但水產攤位數僅約占1/4，與活動目的未盡相符。

    海洋局回應指出，承諾將依規定事先就執行策略、營運方式、財務分析及預期效益進行完整評估，作為後續經營管理參考；已辦理補送程序送高市文化局備查，後續再有其他裝修或使用計畫，將依文化資產保存法規定辦理；評估鼓山輪渡站減量設計，研議拆除部分阻隔建物；承諾改善棧貳庫至鼓山魚市場沿線景觀設施；強化活動主題及攤位的一致性與識別度。

    高雄鼓山魚市場轉型，審計部列5大缺失。（記者洪定宏攝）

    高雄鼓山魚市場轉型，審計部列5大缺失。（記者洪定宏攝）

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