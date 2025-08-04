08/04各報重點新聞一覽

內政部近日預告修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，知情官員透露，以後中國人士要申請定居入我國籍，不僅須放棄中國戶籍，也須一併「剪繳」註銷中國護照。（彭博檔案照）

2025/08/04 07:05

自由時報

中國人士申請入籍台灣 中國護照需「剪繳」註銷

內政部近日預告修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，知情官員透露，以後中國人士要申請定居入我國籍，不僅須放棄中國戶籍，也須一併「剪繳」註銷中國護照。

請繼續往下閱讀...

詳見中國人士申請入籍台灣 中國護照需「剪繳」註銷。

丹娜絲風災特別條例 政院：728水災擴大納入適用

強烈西南氣流未停歇，昨又有白鹿颱風生成攪局，移動過程影響西南風，中南部雨勢將再擴大，今苗栗以南仍要注意大豪雨。行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰昨視導「○七二八豪雨災害應變中心」指示，草擬中的「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」，將一併考量近日中南部豪雨致災等連貫性災情，擴大適用範圍，因應災民需求。

詳見丹娜絲風災特別條例 政院：728水災擴大納入適用。

向男師表白愛慕 男高中生行徑過火 被判跟騷罪

台南某高中一名男學生受教於某男老師，竟喜歡上老師，男學生覺得老師好帥、優秀有為，像天菜、男神般崇拜，以LINE與書信向老師表白愛慕，但被老師拒絕、也無聯絡意願。男學生兩度到老師調任的另所高中找人、多次打電話到學校找老師，老師受不了提告，台南地院依跟蹤騷擾罪判該男學生拘役五十五日，得易科罰金。

詳見向男師表白愛慕 男高中生行徑過火 被判跟騷罪。

聯合報

南部暴雨4死74傷 高雄茂林7天雨量超越台灣年平均雨量

連日豪大雨重創台灣南部，至昨晚已釀四死、七十四傷、三人失蹤；光昨天全台有一○八個觀測站單日累計雨量超過二百毫米，其中，高雄桃源、那瑪夏山區都有原鄉部落變孤島，高市府撤離安置人數逾三千人，創莫拉克之後新高。高雄茂林多納林道七天雨量，早已超過台灣每年平均雨量兩千五百毫米。

詳見南部暴雨4死74傷 高雄茂林7天雨量超越台灣年平均雨量。

美國對台課徵20%關稅 盧秀燕要求公開談判內容

美國對台課徵百分之廿關稅，引發產業震盪。台中市長盧秀燕昨邀中部八縣市首長開會，聯合向中央提出十五項解方，包括公開受關稅影響產業清單及台美談判內容、交換條件，利於產業應變；加速普發一萬元，並凍漲水電費、強制要求進口農產品標示產地。盧秀燕表示，這是建議而非批評，盼中央與地方攜手為台灣產業找出路。

詳見美國對台課徵20%關稅 盧秀燕要求公開談判內容。

中國時報

國造潛艦 可望採德製裝備

軍方可靠消息透露，台積電在德國德勒斯登投資設廠後，在「晶片外交」的互惠考量下，德國對台灣亦禮尚往來，同意售我潛艦主機與光電潛望鏡等2項重要裝備，可能裝在潛艦後續艦上，德國也同意售予我國新一代輕型巡防艦的雷達。對此重要軍事採購，軍方與台船公司均不評論。

詳見國造潛艦 可望採德製裝備。

陸配村長遭解職 內政部：可提訴願

內政部先前查出全台有5位村里長具大陸籍，其中花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華未提出放棄大陸籍證明，鄉公所1日依《國籍法》解職，成為全台首例。鄧萬華3日表示，她曾赴大陸辦理棄籍卻遭拒絕，「不是不提供，而是根本辦不到」，將提訴願、捍衛權益。富里鄉長江東成說，此舉是將解職問題公開化，交由法院認定是否合乎法規，公所將依《地方制度法》派代新村長。

詳見陸配村長遭解職 內政部：可提訴願。

中南部累積雨量直逼二○○九年莫拉克颱風，曾文水庫近一個月放水量等同一座水庫。（圖：台南市府提供）

台南某高中一名男學生向男師表白愛慕，法官認為行徑違反男師意願，打電話干擾、到學校找人構成跟騷行為，判該男學生拘役五十五日，得易科罰金。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法