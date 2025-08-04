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    西南氣流減弱！5縣市豪大雨特報 中南部降雨漸緩、週三多雲到晴

    氣象署指出，今日苗栗以南地區仍有短暫陣雨或雷雨。（資料照）

    氣象署指出，今日苗栗以南地區仍有短暫陣雨或雷雨。（資料照）

    2025/08/04 06:51

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（4日）西南氣流減弱，降雨將逐漸趨緩且雨停的空檔增加，不過在大環境偏西南風影響下，苗栗以南地區仍有短暫陣雨或雷雨，氣象署今凌晨6點30分針對全台5縣市發布豪大雨特報。

    氣象署指出，今日苗栗以南地區仍有短暫陣雨或雷雨，並有機會出現局部大雨或短延時豪雨，其他地區大多為多雲的天氣，午後新竹以北及東半部有局部短暫雷陣雨，大台北地區及北部、宜蘭山區午後降雨機率高，容易出現局部大雨。

    豪大雨特報範圍包括屏東縣山區、高雄市山區要留意豪雨警戒；台南市山區、高雄市平地、澎湖縣、金門縣、屏東縣平地與恆春半島需要留意大雨。

    氣溫方面，中南部及台東降雨趨緩，天氣轉趨悶熱，各地高溫約31至34度，其中大台北及基隆受西南風沉降影響，有可能出現局部36度高溫。空氣品質部分，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

    週二（5日）西南風逐漸減弱，各地水氣仍多，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，大台北地區及北部、東北部山區有局部大雨發生。

    週三（6日）各地大多為多雲到晴，僅中南部地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。週四（7日）至下週日（10日）各地大多為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

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    氣象署發布豪大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    氣象署發布豪大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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