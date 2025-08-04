為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南市改善六塊寮排水淹水 將增設抽水站與滯洪空間

    安南區六塊寮排水沿線人口密集，南市分段進行整治。（南市水利局提供）

    安南區六塊寮排水沿線人口密集，南市分段進行整治。（南市水利局提供）

    2025/08/04 06:20

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市六塊寮排水為安南區重要區域排水，沿線聚落人口密集，因排水路尚未完成系統整治，通水斷面不足，8月2日受西南氣流影響，造成六塊寮沿線的新順里等社區淹水，引發民怨。南市水利局表示，市府將投入22.4億元辦理六塊寮排水治理，除增加通洪斷面，採逐年分段方式改善外，也將增設抽水站及滯洪空間，提升防洪能力。

    南市水利局說明，2日南市最大總雨量為安定區395.5毫米，單日總累積降雨量已超過200年頻率，六塊寮排水集水區受到遠超保護標準降雨侵襲。南市於2020年核定治理計畫，其中下游箱涵段，採壓力箱涵方式加壓排入鹽水溪排水。南市府並自籌近3000萬元於2023年完成全段箱涵疏濬工程。

    水利局表示，上游明渠段寬度不足部分，已向中央爭取15.7億元推動整治，採逐年分段方式改善六塊寮排水。其中北安路至怡安路河段整治，目前正進行施工，預計今年底完成。而北安路新順橋影響通洪斷面，已獲中央1.2億元補助，現正辦理設計勞務招標作業。此一橋梁瓶頸改建後，可加速排水，提升防洪能力。

    水利局表示，另在六塊寮排水與鹽水溪排水匯流處，規劃增設抽水站，經費約5億元，並規劃利用新順橋旁公園用地設置滯洪空間，經費約5000萬元。相關工程完工後，將能提高六塊寮排水下游的安慶、安順、新順及安東里的防洪能力，增加保護面積約33.4公頃、保護人口約2萬千人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播