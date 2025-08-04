南市改善六塊寮排水淹水 將增設抽水站與滯洪空間

安南區六塊寮排水沿線人口密集，南市分段進行整治。（南市水利局提供）

2025/08/04 06:20

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市六塊寮排水為安南區重要區域排水，沿線聚落人口密集，因排水路尚未完成系統整治，通水斷面不足，8月2日受西南氣流影響，造成六塊寮沿線的新順里等社區淹水，引發民怨。南市水利局表示，市府將投入22.4億元辦理六塊寮排水治理，除增加通洪斷面，採逐年分段方式改善外，也將增設抽水站及滯洪空間，提升防洪能力。

南市水利局說明，2日南市最大總雨量為安定區395.5毫米，單日總累積降雨量已超過200年頻率，六塊寮排水集水區受到遠超保護標準降雨侵襲。南市於2020年核定治理計畫，其中下游箱涵段，採壓力箱涵方式加壓排入鹽水溪排水。南市府並自籌近3000萬元於2023年完成全段箱涵疏濬工程。

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水利局表示，上游明渠段寬度不足部分，已向中央爭取15.7億元推動整治，採逐年分段方式改善六塊寮排水。其中北安路至怡安路河段整治，目前正進行施工，預計今年底完成。而北安路新順橋影響通洪斷面，已獲中央1.2億元補助，現正辦理設計勞務招標作業。此一橋梁瓶頸改建後，可加速排水，提升防洪能力。

水利局表示，另在六塊寮排水與鹽水溪排水匯流處，規劃增設抽水站，經費約5億元，並規劃利用新順橋旁公園用地設置滯洪空間，經費約5000萬元。相關工程完工後，將能提高六塊寮排水下游的安慶、安順、新順及安東里的防洪能力，增加保護面積約33.4公頃、保護人口約2萬千人。

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