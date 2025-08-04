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    立秋遇天赦日 民俗專家教你改運轉運秘訣

    8月7日立秋，且適逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，這一天是消災解厄及改運、轉運的大好機會。（記者張協昇攝）

    8月7日立秋，且適逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，這一天是消災解厄及改運、轉運的大好機會。（記者張協昇攝）

    2025/08/04 06:14

    〔記者張協昇／南投報導〕8月7日（週四）是今年24節氣中的立秋，為一年中的轉捩點，加上當天適逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，這一天是消災解厄及改運、轉運的大好機會，建議民眾在這一天可雙手合十誠心向上蒼懺悔，並發願多布施行善，就能為自己儲存滿滿的正能量，趨吉避凶，帶來好運氣。

    廖大乙指出，今年蛇年農曆閏六月，又是雙春年，是動盪激進的一年，所以國際局勢相當不穩定，各國水患、地震、戰爭等天災人禍恐不斷。惟下週四農曆閏6月14日，是今年24節氣中的立秋，代表即將告別炎熱的夏天，秋高氣爽的日子將要到來，是一年中的轉捩點，特別的是今年的立秋，巧遇第四個天赦日，天赦日是玉皇大帝特赦開恩的日子，且這個天赦日又在閏六月，民眾一定要好好把握機會，在這一天為自己改運、轉運。

    廖大乙建議民眾，可在這一天雙手合十誠心向上蒼懺悔，並發願布施行善，祈求神明寬恕自己的過錯，並可在前後3天理髮，讓自己從「頭」開始，以及分送親友雞、鴨蛋等帶殼食物，象徵由剝而復、否極泰來，尤其是蛇、豬、虎、猴今年犯太歲的4生肖民眾，因流年不利，若能在這天真誠反省思過，改運的效果會相當好。

    廖大乙強調，最近南部水災嚴重，民眾若能捐助金錢物資或協助災民重建家園，就是最好、最及時的行善布施。而在目前人手一機時代，民眾平常也可以多分享有益世道人心的文章，可能一篇勵志文章就能拯救改變一個人，這也是一種很好、很方便的布施。

    8月7日立秋適逢天赦日，民眾專家廖大乙表示這一天是轉運最好機會，可準備雞、鴨蛋分送親友，象徵由剝而復、否極泰來。（廖大乙提供）

    8月7日立秋適逢天赦日，民眾專家廖大乙表示這一天是轉運最好機會，可準備雞、鴨蛋分送親友，象徵由剝而復、否極泰來。（廖大乙提供）

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