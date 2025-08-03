7天下完全年雨量！萬金滯洪池一度溢堤 3小時水位退去

萬金滯洪池水位已消退。（記者陳彥廷攝）

2025/08/03 23:14

〔記者陳彥廷／屏東報導〕這波0728西南氣流為屏東帶來驚人雨量，已累積僅次於莫拉克風災的雨量，位於平原與山區中繼點的萬金滯洪池，昨天因雨水過多一度溢堤，水是溢進村落內和沿山公路，縣府強調除現有持續維護外，在赤山側還會再施工新的滯洪池。

「7天下了屏東1年的雨量！」，屏東縣長周春米周末在全縣所有災區是走透透視察，她指出，7天以來霧台神山已累積2312毫米雨量，是以往屏東全年的雨量，其它山區也不遑多讓，尤其泰武山區在8月2日傍晚的短延時強降雨，隨著溪流沖洩而下後，萬金、赤山出現大水，連萬金滯洪池無法收納，形成溢堤漫流，一度影響村內道路及沿山公路等，雖在深夜退水，但周邊排水水位仍高，整個沿山地區則有土石崩落影響道路通行的狀況，已僱請工班持續清理排除。

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水利處長江國豐指出，萬金、赤山為泰武部分山洪下至平原的關鍵折衝點，數年前萬金滯洪池落成後，原已一改當地原本早年下雨易淹的情形，不過，昨天下午泰武、瑪家實在是下了太大的雨，時雨量一度高達80多毫米，短延時強降雨讓下游瞬間水位暴漲，也出現溢堤漫流的情形，一時間沿山公路、萬金村內漫流，約在3個小時後就退去，但因沿山公路與東山路口仍是遇雨易淹，因此赤山部分還會新增滯洪地，減少洪患。

大水一度溢進萬金村落內。（民眾提供）

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