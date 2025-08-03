基市39國小8校跌破百人、2校僅50人 搶學生出奇招

基隆市政府1日舉辦市屬學校校長交接布達典禮，因少子化學生變少，同儕刺激不足，如何讓教育精緻化，學校不被裁併校，成為新任校長沉重課題。（基隆市政府提供）

2025/08/03 23:33

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市公立國小共有39所，2025年小一新生報到後統計，全市公立國小共有8所全校學生數跌破100人以下；其中，忠孝國小、復興國小2025年小一新生報到均為個位數，2校全校學生總數均為50人。

記者調查顯示，2015年基隆市公立國小共有42所，當年全校百人以下國小共有10校；基隆市從2015年迄今，陸續有月眉國小、太平國小、尚智國小吹熄燈號。檢視2015年到2025年，當年基隆市百人以下小校聯盟成員中，有中華國小、八堵國小分別以國際教育、實驗教育逆勢翻轉，全校學生數突破100人。

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2015年，鄰近台電協和火力發電廠的中華國小，申請開辦全市公立第一所雙語國小，不只吸引中山區家長目光，還有其他區搶著轉學；另外，培育出駐日本代表李逸洋、前行政院長江宜樺的八堵國小，轉型為基隆市首座公辦公營實驗教育學校，打造有別傳統的教育模式。中華國小與八堵國小成為少子化狂潮下翻轉新典範，全校學生數超越百人。

2025年基市百人以下小校，新增中正國小、東光國小。中正國小2024年剛歡度百年校慶，今年小一新生14人，全校學生87人；東光國小新生10人，全校學生81人。

從2015年到2025年10年期間，全校學生數在50到100人遊走的國小，有學校大打「福利牌」，包括小一新生送書包、免費學生早餐；有學校還「加碼」送福利，免費交通車接送上下學、放學後課輔、才藝社團活動，週六外師美語，全部免費。有家長戲稱「只有家長想不到，沒有校長做不到」，家長開玩笑地說「好想回來念小學」。

一位退休校長語重心長說，小校「福利政策」多依賴校長人脈廣、公關能力強與家長會力挺，才能吸引家長關注；但是最終還是要靠特色課程、教學專業吸引家長與孩子就讀，否則校長換人、學校沒金援、福利消失，學校沒學生恐怕也是遲早的事。

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