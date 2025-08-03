雨停了好「嗨」！台東馬卡巴嗨彭佳慧飆高音 台下齊搖擺

彭佳慧一連串著名歌曲頓時成了全場大合唱，除了清唱展現十足實力，輕鬆的連續飆高音也讓全場亢奮至極輕。（記者劉人瑋攝）

2025/08/03 22:43

〔記者劉人瑋／台東報導〕2025馬卡巴嗨藝術節遇上連日大雨，昨天活動首日，當歌手唱到最後只剩下死忠的攤商與部分族人在場，濕氣雖然重到讓所有人覺得「要發霉了」，所幸等到雨停，攤商甚至丟下攤位，隨著「金曲歌后」彭佳慧輕鬆飆高音搖擺。

2日首場由「東方瑞奇馬丁」巴大雄率先點燃氣氛，他近年已成許多部落知名歌手，從「可不可以放進去一下下就好」找來A-Lin出演MV，到「最粗的戀人」、紀曉君擔綱MV的「舅媽」，巴大雄的歌曲有挑戰「我心已打烊」在族人心中地位。在場攤商表示，2日的確有很多人留下來觀賞，但實在敵不過大雨，最後只有攤商和部分死忠民眾留下來歡聚。

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所幸今天活動開場不久即盼到雨停，「金曲創作歌王」羅文裕彈唱歌曲展現實力，但最能引起族人共鳴的，卻還是大家瑯瑯上口的「夜來香」。而彭佳慧帶來連串成名歌曲，光是「敲敲我的頭」就點燃氣氛，許多攤商跑出攤位靠近舞台搖擺，歌手唱多久，就在台下跳多久。

而彭佳慧一連串著名歌曲、特別是「舊夢」，頓時也成了全場大合唱，她才剛結束大型演唱會，如今也在台東帶來最新專輯，讓所有觀眾現場體會金曲歌后最新作品；除了她清唱展現十足實力，輕鬆的連續飆高音也讓全場亢奮至極。

台東市長陳銘風表示，馬卡巴嗨是台東最具代表性的夏季慶典，它承載的不只是音樂表演，更是族群共融與文化延續的實踐；期待所有人都能在這裡找到共鳴，與台東一起慶祝文化、擁抱土地。活動現場附近的居民本以為又要淋雨，想不到「撿到」這麼一場不會太擁擠、可以輕鬆聽歌的活動。

2025馬卡巴嗨藝術節遇上連日大雨，雖然場地處處積水，但無礙民眾心情。（記者劉人瑋攝）

馬蘭部落「拉全國」階級吟唱搭配吉他與現代編曲，十分動聽。（記者劉人瑋攝）

今天活動開場不久即盼到雨停，許多攤商跑出攤位靠近舞台搖擺。（記者劉人瑋攝）

攤商跟著high整場。（記者劉人瑋攝）

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