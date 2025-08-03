高雄博田醫院遭黑衣人闖入 衛生局怒了：嚴懲嚴辦

高雄市博田醫院遭多人闖入滋擾及損毀，高市衛生局怒批要嚴懲嚴辦。（民眾提供）

2025/08/03 22:17

〔記者許麗娟／高雄報導〕今（3）日凌晨3點多，高雄博田國際醫院前會計主任阮女與弟弟阮男帶著20多名自聘保全，突襲闖入稱要「接管醫院經營權與設備」，與院內保全對峙，並涉嫌毀損設備，高雄市衛生局晚間再次發出嚴正聲明、要「依法嚴懲嚴辦！拒絕醫療暴力」，並將涉及刑事責任者移送司法機關偵辦。

衛生局表示，醫院以病人安全為依歸，確實保障醫療品質，醫療暴力絕對零容忍。依據醫療法第24條，為保障就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行。

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衛生局調查，有關醫院人員及相關設備遭損毀情節，經警察機關釐清現場監視器畫面及調查相關事證，認為相關行為人違反醫療法第24條規定，將依同法第106條處分，有涉及刑事責任者移送司法機關偵辦。

博田醫院爆發家族經營權糾紛，後經警方、醫院阮姓負責人、謝姓院長出面，雙方對峙至上午近9點，阮姓負責人隨即提告堂妹阮女、堂弟阮男涉及竊盜、毀損、侵入住宅。而阮女的父親阮仲烱也發聲明，指醫院由他全額獨立出資設立，已向衛生局申請新設醫療機構與新的負責人資料，要求現任阮姓負責人搬離現有院址，雙方已因此對簿公堂。

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