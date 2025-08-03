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    彰化19年金石堂將熄燈！《鬼地方》作家發文 竟釣來「這一位」留言

    2025/08/03 21:59
    彰化金石堂即將吹熄燈號，令在地人萬般不捨。（記者劉曉欣攝）

    彰化金石堂即將吹熄燈號，令在地人萬般不捨。（記者劉曉欣攝）

    旅德作家陳思宏不捨彰化金石堂即將熄燈號，意外引來金鐘導演林君陽的留言。（取自陳思宏臉書）

    旅德作家陳思宏不捨彰化金石堂即將熄燈號，意外引來金鐘導演林君陽的留言。（取自陳思宏臉書）

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕陪伴彰化人19年青春的彰化市光復路上的金石堂，因租約到期只營業到10月30日，讓出身彰化永靖的旅德作家陳思宏都大感不捨，因為「蹲金石堂」是他的青春記憶，意外釣出同樣出身彰化的金鐘導演林君陽留言「我從小蹲諾貝爾（書城）」！

    陳思宏曾以長篇小說《鬼地方》奪得台灣文學金典獎，他表示，他在就讀彰化高中那3年，因為當時金石堂在舊址，距離彰化火車站不到100公尺，所以他放學後就會去「蹲金石堂」讀書，同時幻想有一天，書店會賣他所寫的書。

    陳思宏說，後來彰化金石堂搬到現址，還是在光復路上，他只要到彰化市找二姐，照樣還是會跑到金石堂逛逛，但每次來都心頭明白「那個讀書的氣場，快速消失了」。雖然他去年到彰化師大演講，還鼓勵學生多多去金石堂消費，因為彰師大周邊沒有一家綜合型的書店，至少不遠處的市區還有金石堂，還有諾貝爾，請大家不要讓他們消失。

    因此，在留不住彰化金石堂後，陳思宏期許，彰化市的諾貝爾可以長久經營，還有火車站旁的南方書店作為獨立書店能夠長長的開心自在。

    而陳思宏的追憶青春與彰化金石堂的貼文，引來同樣是彰中校友的《我們與惡的距離》導演林君陽留言「我從小蹲諾貝爾」，也讓陳思宏秒回「希望這個空間，可以繼續讓世世代代，一直蹲下去」。不過也有民眾留言，彰化市先是沒有了電影院，如今連金石堂都吹熄燈號了，真是令人萬般感概。

    陳思宏曾以長篇小說《鬼地方》奪得台灣文學金典獎，今年出版《社頭三姊妹》，完成第三部彰化在地小說。（資料照）

    陳思宏曾以長篇小說《鬼地方》奪得台灣文學金典獎，今年出版《社頭三姊妹》，完成第三部彰化在地小說。（資料照）

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