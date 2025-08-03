感受人和土地的連結 桃園小農夏令營培養幸福力

「2025全富永續夏令營」於戶外的樹蔭下舉行別開生面的結業典禮。（記者李容萍攝）

2025/08/03 22:06

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市小農手匠發展協會承辦「2025全富永續夏令營」活動，吸引來自全市10所不同小學10至12歲的孩童參加，今（3）日於會址戶外樹蔭下舉行別開生面的結業典禮。參與夏令營活動的小朋友朗讀感謝信，除了感謝志工大哥大姊老師，對於美味的午餐、一起玩樂學習的同伴和營隊的貓咪相陪紛紛表示感謝，展現孩子們學習對土地、對食物、對彼此的讚美。

小農手匠發展協會理事長余孟芬表示，為期5天的公益夏令營不只強調與自然連結，更重視多元文化交流，同時邀請心理輔導專業團隊共同設計課程，將心理學家馬丁．賽利格曼（Martin Seligman）提出的「幸福五大要素PERMA」融入每日體驗，讓孩子在土地與關係中培養可一生受用的幸福力。課程內容包括P-正向情緒的學習、E-投入也就是專注、R-良好關係、M-生命意義、A-成就感。

請繼續往下閱讀...

桃園市議會議長邱奕勝、市議員彭俊豪在結業典禮表示，時下小朋友多在城市長大，比較不了解農村生活，藉由夏令營體驗農務和土地的連結，充實暑假生活，也從中學習到人和土地的相互連結，相當有意義。

全富開發董事長潘上甫提到，和小農手匠發展協會合辦公益兒童夏令營，希望藉由這個營隊跟社區一起推動文化關懷及永續教育，全富開發於鄰近會址的中壢區興和段開發「金可AI科技產業園區」，在園區設立ESG中心，未來園區的綠地和公共設施將本著「原生生態，適地適種」方式栽種樹木，以減少開發過程造成環境的衝擊。

參加夏令營小朋友學做四色湯圓，表情專注。（小農手匠提供）

養蜂達人在課程中介紹蜜蜂產蜜過程和生態環境。（小農手匠提供）

桃園市議會議長邱奕勝（左2）接受小朋友奉茶。（小農手匠提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法