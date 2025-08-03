公館圓環拆除與否陷僵局 北市府傾向「一次到位」

公館圓環拆除與否討論多年。（記者董冠怡攝）

2025/08/03 21:52

〔記者董冠怡／台北報導〕公館圓環連續7年位居台北市交通事故熱點之冠，近7年合計1717件，平均每4天就有3件，七岔路口複雜危險，拆除與否討論多年，正反意見不一，台北市長蔣萬安拍板拆除，但部分居民反彈，建議先從標線、標誌、號誌改善著手，不過為了維護交通安全，市府傾向拆除「一次到位」，交通局長謝銘鴻受訪則說，尚未做出最後決定。

謝銘鴻提到，公館圓環的命題早就開始，去年之前是從車流效率的觀點去看，後來加入事故率及安全評估，重新歸零思考，從改善路口安全角度切入，圓環、正交都是方案之一，相比之下正交路口較為穩當，但也不是否認圓環的優點。圓環在部分路口就解決事故、流量的成效，可能優於設置號誌，也有減少號誌的好處，然而公館圓環的地理條件有其特殊性，2條主要幹道車流量過大、上方高架橋墩限制了傳統或現代圓環的發展。

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此外，謝銘鴻提及，如果公車專用地下道填平，並且若能將目前無法行駛專用道的公車收編進來，相信有助於調升學校周邊交通安全，降低公車靠站造成汽機車壅塞，但他僅是客觀分析，目前進展仍待向市府回報說明，至於什麼時候拆或不拆，仍待長官最後決定。

市議員張志豪表示，不少民眾反映，拆除圓環、填平地下道工程不可逆，加上圓環設置多年，已成地方意涵和共同記憶，為何不能先以較少預算調整標線、號誌、路型，如果有所改善，安全性提高、肇事率降低，何樂而不為？喊話市府不要立即拆除，應再與民意多溝通，事緩則圓。

市議員王欣儀指出，其實公館圓環的標線、號誌長年一直有在滾動調整，可惜未見顯著成效，才會出現評估拆除圓環的選項。現今問題在於，除了改善肇事率及安全議題，也要考慮到塞車的難題，通勤族會更有感，提醒市府，改成正交路口比較好走，然而倘若停等時間週期拉長，可能造成塞車引起民怨。

她提到，即使歷經專家學者討論、專業評估拆除為佳，市府仍舊沒有說明，如以圓環升級的情況下，到底還能改善什麼？至少要先嘗試、展示方案給民眾看，確定要拆除的話大家也無話可說，不能在資訊尚未完全透明，就說要拆除，如果拆了之後問題更多怎麼辦？

王欣儀、張志豪不約而同皆提到，捷運南環段即將動工，文山區木柵路本來就塞，年底捷運將架設施工圍籬，路幅會變窄，致使塞車惡化，車流將往羅斯福路、木柵路四五段、辛亥路分散，相關道路會更塞，尤其是車流量大的羅斯福路更是如此，因此，未來塞車對民眾的影響，也要一併納入考量，且須直球對決，說清楚講明白。

交工處長張建華說明，市府改善基隆路、羅斯福路口交通問題，是從整體交通安全、環境景觀去做全面性的思考規劃，希望能夠大幅度改善現況。529首次地方說明會後，曾就民眾提出的改善方式進行研究，也徵詢過專家學者意見，但仍無法根除圓環變換車道、車流交織造成擦撞、追撞的結構性問題。

他指出，圓環的存在，會影響汽機車行車動線，從進入到離開圓環，需經右撇、左撇、右撇，當撇的角度不同、車輛爭（搶）道，容易發生車禍，即便強化導引線也無法根本改善，即便與會民眾熱心提供國外圓環的文獻案例作為參考，可是此處路口機車占比達7成（1萬3000餘輛），有別於國外，車流量太大（含汽車去年約1萬8000輛）且無減少空間，也有礙市容。

若改成正交路口，車道對齊、直觀直行，就不會有中心島的問題，利用號誌即可分離直行車、左轉車流，同時透過縮小路口，減少行人穿越的距離，另避免外來車輛進入學府里的社區，車流量下降，減少空氣和噪音汙染，提高生活品質。市府是依各種數據評估後，得出最佳方案，期盼一次到位處理。

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