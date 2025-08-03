週一雨勢減緩！中南部仍防豪、大雨 北北基高溫飆36度

週一雖西南氣流減緩，但各地仍須留意大雨或短延時豪雨的發生，外出建議攜帶雨具。（記者方賓照攝）

2025/08/03 22:20

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週一（4日）西南氣流減弱，下雨強度減緩，但苗栗以南仍須留意局部大雨或延時豪雨；新竹以北及東半部須留意午後雷陣雨；北北基受受西南風沉降影響，明日高溫逾36度以上。

中央氣象署預報，週一西南氣流減弱，降雨將逐漸趨緩，下雨的時間較週末減少且強度稍緩，不過在西南風的影響下，苗栗以南地區仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率。而其他地區大多為多雲天氣，清晨新竹以北有零星短暫陣雨或雷雨，午後新竹以北及東半部有局部短暫雷陣雨，大台北地區及北部、東北部山區午後降雨機率高，容易出現局部大雨，午後請留意天氣變化，外出建議攜帶雨具備用。

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中央氣象署提醒，由於連日降雨，山區須特別留意坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區須留意積淹水等現象。

溫度方面，中南部及台東降雨趨緩，天氣轉趨悶熱，各地高溫約31至34度；受西南風沉降影響，明日白天基隆市、台北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，新北市為黃色燈號，氣溫達36度以上；至於離島天氣：澎湖陰短暫陣雨或雷雨，氣溫26至29度；金門陰短暫陣雨或雷雨，氣溫27至31度；馬祖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫27至31度。

天氣風險公司指出，週一中南部降雨稍趨緩，雨勢轉小且累積雨量下降，但有對流雲系發展並通過時，仍有較大雨勢發生機會。而新竹以南維持多雲到陰有短暫雨或雷雨的天氣，北部及東半部上午為多雲或多雲時晴天氣，午後大台北地區及宜蘭熱對流發展旺盛，需注意午後雷陣雨帶來的較大雨勢。

紫外線指數部分，基隆縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣達過量級，其他地區皆為中高量級，外出請注意防曬。

空氣品質方面，週一受西南風影響，受降雨洗除作用影響，空品多為普通至良好，北部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週一天氣轉趨悶熱，各地高溫約31至34度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，基隆縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣達過量級，其他地區皆為中高量級。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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