信義區月租8800套房「廁中廁」 網傻：付錢住太平間？

近來1間位於台北市信義區、月租8800元的套房，由於屋內格局看起來很像是「廁中廁」，在社群平台Threads成為熱門話題。（圖擷取自社群平台Threads）

2025/08/03 23:49

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為了讀書、工作「北漂」的民眾，大多數會選擇在外租屋，除了租金預算、交通等條件，房屋格局也是不少人關注的重點。近來1間位於台北市信義區、月租8800元的套房，由於屋內格局看起來很像是「廁中廁」，在社群平台Threads成為熱門話題，更令不少網友吐槽，彷彿是監獄或太平間改造而成。

昨（2）日一名房仲在發布Threads租屋資訊，是1間位於台北市信義區、含1房1衛的套房，距離捷運松山站走路約6分鐘，包水台電，租金每月8800元。另從房仲附上的套房照片與影片，只見屋內除了附有床墊、桌子，牆壁與地板全貼滿白色磁磚，且廁所內也是使用相同的白色磁磚。

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該文一出，立即引起大批網友吐槽，「牢房嗎？」、「為什麼廁所裡又有廁所」、「這是殯儀館洗大體的地方吧！」、「一看就知道是個有故事的地方」、「中間放一個解剖台，妥妥太平間」、「看起來像綁架人後拿來監禁的空間」、「樓中樓常見，廁中廁倒是第一次見到」、「貼滿白色磁磚的場景只讓我想到解剖室」、「請問是房東的廁所太大，把它分出來出租嗎？」、「第一次看到需要躺在那的本人付錢的太平間」。

也有不少網友怒轟，「會給這種物件的房東100%不是好人」、「為什麼總是有房東拿這種破房子來出租」、「這種空間想租人真的是昧著良心在收租」、「我真的謝謝台北那些蕭貪又沒有美感的房東們」、「這種房子你自己會想住嗎？不會想住就不要發出來了」、「房東拜託進去挑戰住1個月，要拍全知干預視角的那種」、「這種房子要8800，想問房東還要良心嗎？好歹也要整修一下再出租吧？」。

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