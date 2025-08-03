新竹縣中小學8校長退休 王淑蘭獲師鐸獎肯定

深耕教育35年的勝利國中退休校長王淑蘭（左），114學年度榮獲教育部「師鐸獎」。圖為新卸任校長交接印信。（新竹縣政府提供）

2025/08/03 20:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣中小學今年度有8名校長退休，其中，深耕教育35年的王淑蘭，陸續扛下六家高中及勝利國中首任校長的重擔，逐步完成校舍興建與課程規劃，為學校奠定堅實辦學基礎，去年再投入竹北實驗高中的籌備工作，將多年實務經驗轉化為制度創新，114學年度榮獲教育部「師鐸獎」，在教育生涯寫下光輝的一頁。

教育局表示，新竹縣中小學114學年度共有25名新任校長，8位校長退休。王淑蘭在首任校長期間，將「六家願景」融入課程實踐，使六家高中蛻變為深具特色與發展潛力的優質高中；在勝利國中發展科技教育、雙語學習與多元特色課程。接著受教育局之託籌備竹北實驗高中，為新竹縣實驗教育開啟嶄新的一頁。

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尖石國中退休校長彭清宏深耕教育38年，整合逾3億元經費，推動校園硬體建設與數位學習環境，並帶領團隊發展「泰雅六面向課程」，實施小班教學與多元特色課程，引入族語師資。此外，他串連尖石鄉9所國小區域共學，共同發起Tnunan民族實踐聯盟，並引入逾2200萬元社會資源，支持課後輔導與文化課程。114年度榮獲特殊優良校長殊榮。

鳳岡國小退休校長吳柚深耕教育45年，曾擔任田寮國小、和興國小、埔和國小等校校長。提倡全人教育，除了學科知識，更重視品格教育、健康教育、藝文教育、環保教育和閱讀教育，希望培養學生具備多元智能和健全的人格。積極推動食農教育、有機午餐和零廚餘。

東興國小退休校長張維順深耕教育35年，曾擔任玉峰國小、六家國小、博愛國小等校校長。任職期間，帶領學校穩健發展，持續推動課程創新，深耕數位科技與國際教育，打造健康與友善的校園，善用資源營造優質學習環境。

員崠國小退休校長曹江南深耕教育37年，曾擔任秀巒國小、碧潭國小、東興國小及員崠國小等校校長。將學生視如己出的照顧，讓孩子找到自己的亮點，活出自信與找到自我價值。努力營造優質學園，幫助孩子築夢圓夢。

中興國小退休校長吳明珠深耕教育33年，曾擔任福興國小、竹仁國小等校校長。推動新竹縣英語雙語教育政策，致力於完善教學設備，積極投入課程教學輔導，帶領學校教師提升教學專業，讓老師成為學生生命中那道溫暖的光。

芎林國小退休校長羅惠清深耕教育38年，曾擔任瑞峰國小、員崠國小等校校長。努力提升學習扶助通過率與學力測驗表現，熱愛童軍與康輔活動，並長期致力於閱讀教育，提升學生競爭力。

埔和國小退休校長吳禮瑟深耕教育43年6個月，曾擔任玉峰國小、湖口國小、竹北國小等校校長。帶領埔和教師團隊發展海洋與食農具有在地特色的校本課程，並爭取經費改善學校的硬、軟體設施，與社區融為一體。

新竹縣長楊文科（左5）頒贈獎牌感謝8位退休校長的付出。（新竹縣政府提供）

新竹縣中小學114學年度共有25名新任校長，8位校長退休。（新竹縣政府提供）

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