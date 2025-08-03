汀州路標示不清害迴轉逆向 北市交工處：已設單行道標誌

民眾投訴，近日開車從汀州路三段右轉羅斯福路三段316巷，駛入黃色網狀區域掉頭迴轉（見圖）被開單。（記者董冠怡攝）

2025/08/03 20:45

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市有民眾向本報投訴，近日沿中正區汀州路三段（公館商圈）行駛，通過思源街後右轉進入羅斯福路三段316巷，由於繼續直走（316巷）為單行道、左轉巷弄（316巷9弄）路幅過窄，試圖在中途黃色網狀區迴轉，被員警攔下才知駛入單行道範圍，反因逆向吞罰，質疑現場標示不完善，建議提前在轉彎路口加大單行道、增設禁止迴轉牌面，否則還會有下一個路況不熟者「誤入歧途」。

交通管制工程處交通規劃科長李薇婷表示，汀州路三段、羅斯福路三段316巷口，西往東、東往西方向轉入前，設有單行道標誌提醒用路人，且尺寸依「道路交通標誌標線號誌設置規則」而設，用以告示該道路為單向行車，已進入的車輛應依標誌指示方向行車，禁止逆向，故無再設置禁止迴轉標誌。

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投訴民眾指出，近日開車從汀州路三段右轉羅斯福路三段316巷，駛入黃色網狀區域才發現前方是單行道，欲左轉隔壁的316巷9弄，但因路幅狹窄，誤以為也是單行道，「無路可走」只好迴轉掉頭，並趁警察攔下開單詢問得知，第一線執法員警曾向市府反映，此處常有類似違規行為，但交工處認為該區域已是單行道，故無必要再設「禁止迴轉」標誌。

投訴民眾說，希望交通標誌設計能夠更友善、更清晰，規劃設計單位應從用路人的視角出發，現況就是有改善的需求，而非僅依法規、專業見解，做為額外標誌設置與否的判斷依據。

市警局中正第二分局思源街派出所副所長姜鈞耀受訪指出，316巷9弄不是單行道，不過如不常走，一時會搞不清楚如何出去，會再向交工處建議在汀州路口加大或設置牌面，加強路況辨識度，預防違規。

記者實地走訪觀察，316巷9弄餐飲業者林立，路幅大約僅能容納1台汽車跟摩托車，但因進入方向路口處的商家門前停放整排機車佔道，部分遮蔽路面標示，只看得見出去方向的標線，險遭誤導為單行道，形成長得像單行道、卻無標示單行道，但又有機車雙向進出的詭異畫面。

市議員徐立信說，員警只是認真執勤，在號誌未改善前，只能聽上級規劃行事；交工處應有整體規劃，不能頭痛醫頭，閉門造車。建議在主要幹道迴轉點前50公尺至100公尺，增設預告式方向號誌，例如「允許迴轉方向」；於違規高發時段，可用閃爍黃燈及方向箭頭提醒即將到達單行道入口。

他提到，如不夠顯眼，標線與路面塗裝彩色導引標線及路面大字提示，指示牌面改為高反光、大字體版本，必要時加裝LED照明框或反光材料，提升（夜間）視覺辨識；提前設計替代路徑指示，若錯過迴轉點，設置明顯牌面指示下一個合法迴轉或回到原路的方式，減少違規。

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