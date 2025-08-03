桃機「探索熊本趣」特展登場 熊本熊、喔熊同台萌翻

桃園國際機場、日本阿蘇熊本機場及熊本縣政府今（3）日在桃園機場第二航廈共同舉辦「探索熊本趣」熊本特展記者會，觀光署「喔熊」與日本熊本縣吉祥物「熊本熊」在記者會中同台可愛互動。（記者朱沛雄攝）

2025/08/03 20:08

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園國際機場、日本阿蘇熊本機場及熊本縣政府今（3）日在桃園機場第二航廈共同舉辦「探索熊本趣」熊本特展記者會，這是雙方自去（2024）年締結姊妹機場以來，首次合作舉辦文化觀光推廣活動，展現台日交流新成果，觀光署「喔熊」與日本熊本縣吉祥物「熊本熊」在記者會中同台可愛互動，萌翻現場民眾。熊本熊自昨（2）日起連續兩天在展場舉辦5場見面會，與台灣民眾共舞酷MA萌體操，憨萌模樣深受旅客喜愛。

交通部觀光署副署長黃荷婷、熊本縣知事木村敬、熊本國際機場株式會社社長山川秀明及機場公司董事長楊偉甫等人共同出席今日舉辦的記者會，為展覽揭開序幕。交通部觀光署副署長黃荷婷表示，桃園機場近年積極引進本土各地美食及伴手禮，讓國人及國際觀光客在桃園機場看到最有特色的台灣。本次活動籌備時間長達5個月，將熊本特色呈現在桃園機場。桃園機場與日本直飛航點數將達到31個，未來也將規劃從台日直航的機場所在地區進行深入的城市行銷，第一站就從熊本縣開始，也希望熊本縣政府協助在當地行銷台灣，讓台日交流更深入。

請繼續往下閱讀...

熊本縣知事木村敬表示，非常開心能在桃園機場（TPE）與熊本機場（KMJ）的姊妹機場合作基礎下，促成本次盛大且活潑的活動。從桃園機場搭機赴熊本航程僅2小時，熊本縣有世界聞名的阿蘇火山、美麗的天草群島，以及日本三大名城之一的熊本城等許多觀光魅力的景點，希望透過熊本熊活動將熊本魅力介紹給台灣民眾，日後實際來熊本一遊，享受大自然與美食，熊本熊也將在當地迎接大家。

機場公司董事長楊偉甫指出，近年因台灣半導體相關產業進駐熊本，也帶動台灣旅客前往熊本觀光，桃園機場（TPE）與熊本機場（KMJ）目前每週有24班往返直飛航班，2025年上半年兩機場往來旅客突破12.5萬人次，較去年同期成長33%，未來星宇航空即將增班，這條航線會更加熱鬧。兩地僅2小時的航程，代表未來有更多合作機會，這次活動是非常好的開始。

熊本國際機場社長山川秀明表示，桃園機場（TPE）與熊本機場（KMJ）自去（2024）年締結合作關係以來，對於今天能首次實現合作推廣活動，感到非常高興。桃園機場與觀光署預計於11月在熊本機場舉辦台灣日推廣活動，持續深化交流合作，共同促進日台觀光與文化的連結。

機場公司表示，「探索熊本趣」特展展期自即日起至12月14日，於桃園機場第二航廈展出，打造原汁原味的熊本觀光主題區，設置熊本熊部長辦公室、AR互動體驗及限時拍貼機（開放至8月7日）等設施。熊本縣政府亦邀集熊本縣觀光聯盟、熊本國際機場、九州產交集團、天草四郎觀光協會、天草寶島觀光協會、天草下田溫泉旅館組合及神水茶寮等當地多個單位設攤，推廣熊本景點、美食與伴手禮，邀請旅客一同感受熊本的觀光魅力。

熊本熊自昨（2）日起連續兩天在展場舉辦五場見面會，與臺灣民眾共舞酷MA萌體操，憨萌模樣深受旅客喜愛。（記者朱沛雄攝）

熊本熊自昨（2）日起連續兩天在展場舉辦五場見面會，與臺灣民眾共舞酷MA萌體操，憨萌模樣深受旅客喜愛。（記者朱沛雄攝）

熊本熊自昨（2）日起連續兩天在展場舉辦五場見面會，與臺灣民眾共舞酷MA萌體操，憨萌模樣深受旅客喜愛。（記者朱沛雄攝）

熊本熊自昨（2）日起連續兩天在展場舉辦五場見面會，與臺灣民眾共舞酷MA萌體操，憨萌模樣深受旅客喜愛。（記者朱沛雄攝）

桃園國際機場、日本阿蘇熊本機場及熊本縣政府今（3）日在桃園機場第二航廈共同舉辦「探索熊本趣」熊本特展記者會，觀光署「喔熊」與日本熊本縣吉祥物「熊本熊」在記者會中同台可愛互動。（記者朱沛雄攝）

桃園國際機場、日本阿蘇熊本機場及熊本縣政府今（3）日在桃園機場第二航廈共同舉辦「探索熊本趣」熊本特展記者會，觀光署「喔熊」與日本熊本縣吉祥物「熊本熊」在記者會中同台可愛互動。（記者朱沛雄攝）

交通部觀光署副署長黃荷婷（右三）、熊本縣知事木村敬（左三）、熊本國際機場株式會社社長山川秀明（左二）及機場公司董事長楊偉甫（右二）等人３日共同出席「探索熊本趣」熊本特展記者會，為展覽揭開序幕。（記者朱沛雄攝）

桃園國際機場、日本阿蘇熊本機場及熊本縣政府今（3）日在桃園機場第二航廈共同舉辦「探索熊本趣」熊本特展記者會，這是雙方自去（2024）年締結姊妹機場以來，首次合作舉辦文化觀光推廣活動，展現臺日交流新成果。（記者朱沛雄攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法