日本盂蘭盆節將至！文心蘭產地卻逢超大豪雨 重挫5成產量

文心蘭在這波大雨受到重創。（記者陳彥廷攝）

2025/08/03 19:57

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東近期降下「紫爆」的超大豪雨，而0728以來的連日雨勢，更重創原定已要出貨日本的竹田特色花卉文心蘭，中華文心蘭產銷發展協會理事、前秘書長陳宏志說，大雨讓這波理應是盛產期的竹田文心蘭受損至少5成，花農們全都心在淌血。

陳宏志所屬的竹田鄉花卉產銷班第3班種有約15公頃的文心蘭及萬代蘭、千代蘭及腎藥蘭，其中9、10月才會盛產的文心蘭，因屏東緯度較低、熱的較早，可提早於8月初就作為鮮切花成為商品化出產。

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陳宏志說，屏東氣溫熱因此文心蘭能較其中部提早生產，又因為原本文心蘭的外銷地以日本為主，因此日本每年8月中旬的盂蘭盆節（類似台灣中元節），正是日本當地花卉需求最高時節，價格在需求下呈現高檔，又產季正好配合需求季節，是每年最重要的銷售高峰。

不過，今年從7月初開始就「雨一直下」，連栽種在網室或溫室的蘭花都快撐不住，陳宏志指出，由於文心蘭多為裸根或少量介質培育，主要就是靠陽光的光合作用成長，但現在整個天空就是陰雨一片，也難以行光合作用，花勢越來越虛弱。

陳宏志表示，此時不僅花勢弱，雨水量太大，穿透網室打在花或葉上，外力直接造成花受傷，縱使是溫室，因空氣中濕氣高，也易讓細菌持續滋生，嚴重者只能淘汰，還可以開花的，也因日本市場對花的品質要求很高而難以銷往日本，經產銷班盤點，受損約在往年本期產量的5成左右。

陳宏志說，雖然產銷班都非常努力在避險，但這幾年的天候實在是非常極端，連西南氣流都可以下雨成災，重創屏東的特色產業，加上今年出貨量少，日本方可能也摸頭在燒，實在是令人相當擔憂。

屏東竹田的蘭花花卉受到重創。（記者陳彥廷攝）

屏東竹田的蘭花花卉受到重創。（記者陳彥廷攝）

原本應花開滿園的文心蘭在這波大雨受到重創。（記者陳彥廷攝）

原本應花開滿園的文心蘭在這波大雨受到重創。（記者陳彥廷攝）

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