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    中午才搶通！ 台中霧峰桐林山區又傳土石流 里長疾呼勿上山

    霧峰桐林山區路的北坑巷，今天下午出現土石流，大量的土石將路面都淹沒，公所已通知廠商連夜搶通中。（圖由林國安里長提供）

    霧峰桐林山區路的北坑巷，今天下午出現土石流，大量的土石將路面都淹沒，公所已通知廠商連夜搶通中。（圖由林國安里長提供）

    2025/08/03 19:51

    〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰桐林山區銜接民生路的北坑巷，上月31日大雨就曾發生土石流傾洩而下阻斷通行的狀況，經公所雇工連日搶通，好不容易今天中午才全面恢復通行，沒想到因大雨不斷，下午4點左右，北坑巷又發生土石流，大批土石將路面全部淹沒，公所至今晚7點多仍請廠商連夜搶通中，桐林里長林國安也呼籲近日盡量不要到桐林山區。

    霧峰桐林里長林國安表示，銜接霧峰民生路的北坑巷，在北坑二號橋的路段，今天下午又發生土石流，大量的土石傾瀉而下將路面整個淹沒，造成交通受阻，趕緊跟霧峰公所通報，因連日大雨，桐林山區已發生多起土石滑落路面的災害，呼籲民眾近日最好不要往桐林山區跑，以免發生危險。

    霧峰區長張慶庸表示，近日連續大雨，桐林山區的中坑巷、暗坑巷、北坑巷、南坑巷都傳出土石崩塌阻礙通行的狀況，這幾天請廠商全力搶通，直到今天中午才將所有坍方路段都搶通，沒想到因今天大雨不斷，土石含水量真的太高，下午4點多時，前幾天才發生土石流的北坑巷，在北坑二號橋前的路段，又再度發生土石流，將整個路面都淹沒。

    張慶庸表示，因機具都還在山區，立刻通知廠商前往搶通，直到今晚7點多仍在現場進行搶通作業，預計今晚會將滑落的土石清離路面，恢復該路段交通。

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