為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    災區勤務協助救援 警署長慰問第一線員警表達謝意

    南市員警在丹娜絲颱風與0728豪雨期間，深入災區救援民眾，警政署長張榮興3日前往局白河分局後壁分駐所等分局慰勞員警。（警方提供）

    南市員警在丹娜絲颱風與0728豪雨期間，深入災區救援民眾，警政署長張榮興3日前往局白河分局後壁分駐所等分局慰勞員警。（警方提供）

    2025/08/03 20:02

    〔記者王涵平／台南報導〕南市員警在丹娜絲颱風與0728豪雨期間協助防災勤務，甚至深入災區救援民眾，警政署長張榮興今日前往局白河分局後壁分駐所以及麻豆、第三及永康等分局慰勞第一線執勤同仁，讚揚員警英勇救人的感人事蹟。

    張榮興表示，丹娜絲颱風與0728豪雨，造成南市多區傳出嚴重災情，雖險象環生，員警仍第一時間到場，執行淹水警戒、橋路封閉、交通管制，並配合區公所疏散撤離民眾，全力守護人民生命財產安全，值得肯定。

    警察局自7月13日起動員義警、民防等協勤民力，投入災後重建，每日約支援30餘名民力，迄今共計571名民力，協助獨居長者及弱勢戶整理居家、搭建臨時遮蔽設施，提供基本安身空間，展現警民攜手守望相助的精神。後壁菁寮社區水淹及腰，後壁分駐所員警不僅進行交通封鎖與管制，甚至奮勇涉水揹負行動不便長者脫困，在災害應變中持續展現專業與溫暖，成為人民最堅強的依靠。

    南市員警在丹娜絲颱風與0728豪雨期間協助防災勤務，甚至深入災區救援民眾，警政署長張榮興3日慰勞員警。（警方提供）

    南市員警在丹娜絲颱風與0728豪雨期間協助防災勤務，甚至深入災區救援民眾，警政署長張榮興3日慰勞員警。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播