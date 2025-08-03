災區勤務協助救援 警署長慰問第一線員警表達謝意

南市員警在丹娜絲颱風與0728豪雨期間，深入災區救援民眾，警政署長張榮興3日前往局白河分局後壁分駐所等分局慰勞員警。（警方提供）

2025/08/03 20:02

〔記者王涵平／台南報導〕南市員警在丹娜絲颱風與0728豪雨期間協助防災勤務，甚至深入災區救援民眾，警政署長張榮興今日前往局白河分局後壁分駐所以及麻豆、第三及永康等分局慰勞第一線執勤同仁，讚揚員警英勇救人的感人事蹟。

張榮興表示，丹娜絲颱風與0728豪雨，造成南市多區傳出嚴重災情，雖險象環生，員警仍第一時間到場，執行淹水警戒、橋路封閉、交通管制，並配合區公所疏散撤離民眾，全力守護人民生命財產安全，值得肯定。

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警察局自7月13日起動員義警、民防等協勤民力，投入災後重建，每日約支援30餘名民力，迄今共計571名民力，協助獨居長者及弱勢戶整理居家、搭建臨時遮蔽設施，提供基本安身空間，展現警民攜手守望相助的精神。後壁菁寮社區水淹及腰，後壁分駐所員警不僅進行交通封鎖與管制，甚至奮勇涉水揹負行動不便長者脫困，在災害應變中持續展現專業與溫暖，成為人民最堅強的依靠。

南市員警在丹娜絲颱風與0728豪雨期間協助防災勤務，甚至深入災區救援民眾，警政署長張榮興3日慰勞員警。（警方提供）

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