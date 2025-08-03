回收物也能造船！全國盃Maker造船賽 30團隊PK速度、創意

回收紙箱變身獨木舟！「2025全國盃Maker造船大賽」30組開划。（記者李容萍攝）

2025/08/03 19:51

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市自造者協會主辦「2025全國盃Maker造船大賽」，今（3）日於大溪河濱公園登場，以「Wave Makers 浪起來！」為主題，吸引來自全國共30組團隊報名參與，現場也聚集熱情民眾揪團共同見證這場結合速度、創意與環保的精彩競技。其中，市府青年事務局青年志工隊運用寶特瓶、紙箱等回收材料，打造專屬獨木舟「桃青號」，同場展現青年對環保理念與自造精神的實踐力。

桃青志工隊結合日常的淨溪服務，將回收物資重新分類再利用，參與桃園市自造者協會總幹事朱延堂帶領的造船工作坊，從設計、裁切到組裝，全程親手打造。最終以紙箱作為主體，搭配寶特瓶裝飾，完成兼具創意與環保概念的獨木舟「桃青號」，青年局長侯佳齡今日登船與志工一同迎浪啟航，為活動揭開序幕。

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青年志工若喬提到，第一次造船覺得又新奇又有挑戰性，看到船真的能順利下水航行，真的很感動；志工國原也分享，大家一起完成作品的過程非常有成就感，也讓他更深刻體會到永續不只是理念，而是可以身體力行的行動。

侯佳齡表示，這是第3年在大溪河濱公園舉辦全國盃Maker造船大賽，希望透過活動激發年輕人的創意，也推動永續發展理念的落實。青年局持續鼓勵青年投入志願服務，拓展多元學習與發展機會，強化志願服務精神在桃園的實踐與傳承，希望這項賽事可以成為桃園大溪的年度盛會，不僅讓當地民眾引以為豪，也吸引更多外縣市的朋友參與，將大溪打造成為融合傳統文化與現代創意的新地標，更多活動資訊，可至「桃青參一咖」臉書專頁查詢。

比賽成績如下：競速組-冠軍自忠街隊、亞軍金園街隊、季軍鼠洋狗隊；創意獎-冠軍火箭魚隊、亞軍腳踏兩條船隊、季軍遊心藝境隊；環保永續獎-藍皮解憂號。

桃園市青年局長侯佳齡（中）與青年志工隊運用寶特瓶、紙箱等回收材料，打造專屬獨木舟「桃青號」。（記者李容萍攝）

桃園市青年局長侯佳齡（前）與青年志工隊登上專屬獨木舟「桃青號」迎浪啟航，為活動揭開序幕。（記者李容萍攝）

回收紙箱變身獨木舟！「2025全國盃Maker造船大賽」30組開划。（記者李容萍攝）

回收紙箱變身獨木舟！「2025全國盃Maker造船大賽」30組開划。（記者李容萍攝）

回收紙箱變身獨木舟！「2025全國盃Maker造船大賽」30組開划。（記者李容萍攝）

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