「台灣高鐵滿地垃圾」被瘋傳！網查證現場竟然是中國

近來數名Threads用戶，同時發布聲稱台灣高鐵充滿垃圾的照片，後被台灣網友打臉，查出照片來自中國。（圖擷取自Threads，本報合成）

2025/08/03 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕Meta推出社群平台Threads後，火速成為台灣年輕人愛用社群平台之一，卻也吸引許多網軍、詐騙集團等不肖人士，故意在該平台發布不實假消息等圖文。近來傳出數名Threads用戶，同時發布一張聲稱「台灣高鐵充滿垃圾」的照片，嘲諷台灣人很沒品，卻被一票台灣網友查出照片實際上來自中國，狠狠打臉造謠網軍。

據了解，一個在今年1月15日開始發文Threads帳號，於昨（2）日晚間發文，並附上一張充滿垃圾的火車車廂照片，該照片下方還附有中國微博圖案、寫著「錢大仙不哭」與「杭州微博城事」的浮水印。該帳號在文中聲稱，「台灣高鐵實拍。希望台灣同胞注重下質量（中國用語，台灣用語為「品質」）。這會給外來遊客造成不好的影響。」

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該文曝光後，吸引32萬人次瀏覽，引起台灣網友熱烈討論；無獨有偶，曾在今年4月發布惡意散佈「賴清德兒子在美國移民局宣誓成為美國公民」不實圖文訊息，社群平台X（原推特）著名認知戰帳號「Tesla@NikolaTesla2010」，近日也發布一模一樣的圖文，且他還怒嗆質疑他的網友，「你沒來過台灣，不清楚台灣高鐵。」

然而，不少台灣網友透過照片上的資訊，很快查詢出照片實際來源，是來自中國微博用戶「錢大仙不哭」。據了解，「錢大仙不哭」於2017年2月3日從中國杭州搭乘火車前往海寧，未料他一上車，就看到車廂地板充滿各種水果皮、飲料罐、餅乾包裝等垃圾，場面非常髒亂不堪，他事後將照片PO上網，在當時引爆中國網友激烈論戰。

台灣網友對此留言吐槽，「又是協同行為」、「我們沒在喝農夫山泉」、「原來杭州在台灣，長見識了」、「你信這是台灣還是信我秦始皇？」、「台灣的所有火車沒有這種紅色皮簡陋的座位」、「我沒有經歷過白色恐怖，但是目擊了白痴多恐怖」、「西台灣的狀況的確比較糟一些，我們會加以改進，感謝您的反饋」、「把中國大眾交通工具的髒亂景象發出來，讓大家看看偉大祖國的真實樣貌，黨有允許你這樣做嗎？」

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台灣網友透過照片資訊，查出照片來自中國微博用戶「錢大仙不哭」於2017年2月3日的發文。（圖擷取自「杭州微博城事」中國微博）

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