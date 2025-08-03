中市今日持續降雨 5處山坡地及農路土石坍方

中市今天持續降雨，霧峰區新浦路119巷護岸掏空，水利局派機具搶修。（市府提供）

2025/08/03 19:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市今天持續降雨，水利局表示，截至今日下午3時止，應變中心共接獲5件北屯區、豐原區、霧峰區及東勢區等山坡地及農路發生土石坍方、落石或排水設施損壞等通報案件，已立即派員勘查現場，並出動機具優先辦理農路搶通作業，確保民眾基本通行需求；由於今日雨勢不斷，相關災點後續將視現場狀況提報復建工程，並持續強化邊坡及設施巡查應變。

另外，民政局 表示，經統計截至今（3）日下午3時止，僅接獲梧棲區1戶民宅發生局部積水情形，公所接獲通報後立即啟動災害應變作業，並由轄區區長及當地里長代表市長盧秀燕前往關懷慰問，目前積水已完全退去，並無進一步災情傳出。

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建設局表示，今日並無接獲重大災情，另近日連續降下大雨，日前發生土石崩落或道路坍方情形，在建設局積極搶修下，除太平區竹村路大湖橋下邊坡崩塌導致橋台裸露，橋梁封閉暫停通行，其餘建設局所維護的市區道路，均已先行搶通供通行，並持續清理路面土石。

中市今天持續降雨，霧峰區新浦路119巷護岸掏空，水利局派機具搶修。（市府提供）

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