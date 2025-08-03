北醫楓杏聯合永瑞、馬高 深入湖西義診

北醫楓杏醫療團隊，進入湖西鄉展開第二波義診。（楓杏醫療團隊提供）

2025/08/03 19:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕北醫楓杏醫療團隊於2日開啟了第2波次的巡迴診療，並在今（3）日與永瑞慈善事業基金會、馬公高中進行合作，前往湖西鄉湖西村進行全天的義診。

永瑞基金會不僅為楓杏團隊挹注大量資源，同時也在今年暑期出隊期間3度與北醫楓杏團隊合作，共計安排75人次的志工團隊一同參與義診服務與家庭訪視。

請繼續往下閱讀...

另外，北醫楓杏團隊每年暑假會招募對於醫學有興趣之馬公高中學子，參與暑期天人菊計畫，並安排這些馬公高中的志工來到義診站進行帶位見習，以及參與家庭訪視的環節，除了暑期服務外，在之後的學期間，也會有2個月1次的持續關懷計畫，讓這些志工有機會一同深入社區，給予長輩們溫暖與陪伴。

參與此計畫的馬公高中呂同學表示，很高興北醫楓杏團隊能辦理這種有意義的計畫，讓他能在暑假期間，體驗到先前從未接觸過的服務內容，發現原來自己的家鄉澎湖這座島嶼上，有很多居民的健康意識並未那麼成熟，亟待他人給予幫助，而這些種種也讓他更堅定未來要考取醫學相關科系，返鄉服務的志向。期許未來，能有更多的澎湖學子透過離島地區醫事人員培育計畫等諸多升學管道進入醫學相關科系，並抱持著回饋家鄉的心成為醫護人員返鄉服務，達到永續在地關懷的目標。

楓杏醫療服務隊，進入家戶為資深長者服務。（楓杏醫療團隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法