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    新北國際街舞賽落幕 All Style前3名9月赴韓高手對決

    新北市政府青年局主辦的「新北國際街舞大賽」今（3日）落幕，不限舞風一對一冠軍popping Kim（左起）、亞軍golden Wei、季軍Waving GU將參加韓國天安街舞錦標賽；市長侯友宜（左2）頒獎。（記者羅國嘉攝）

    新北市政府青年局主辦的「新北國際街舞大賽」今（3日）落幕，不限舞風一對一冠軍popping Kim（左起）、亞軍golden Wei、季軍Waving GU將參加韓國天安街舞錦標賽；市長侯友宜（左2）頒獎。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/03 19:36

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府青年局主辦的「新北國際街舞大賽」今（3日）落幕，此次賽事總獎金45萬元，吸引全台215位街舞好手及75組青少年排舞隊報名，歷經激戰，不限舞風一對一（All Style 1 ON 1）由popping Kim、golden Wei、Waving GU包辦冠、亞、季軍，分別獲得2萬5000元、1萬5000元、1萬元獎金，這3組選手也獲韓國「天安國際街舞錦標」種子選手資格，將於9月代表台灣，飛往韓國與各國街舞高手正面對決。

    另外，「青少年組排舞賽」由日本F.os from M.I.L.K ryukyu隊奪冠、獎金8萬5000元；霹靂舞一對一（Breaking Solo Battle ）冠軍則由微霓強勢拿下、獎金2萬5000元。

    新北市長侯友宜赴決賽現場，頒獎予大賽優勝者，更表示市府自2008年舉辦新北國際街舞大賽，多年來深耕街舞領域，成功打造全台指標性的街舞盛事。侯也勉勵所有熱愛街舞的年輕人，如本次大賽標語「My Stage, My Rule!」無論舞風奔放或柔美堅韌，都能在舞台上盡情展現個人風格。市府將持續做為青年的堅強後盾，讓選手們無後顧之憂地走得更遠、跳得更高。

    青年局長邱兆梅補充，台灣街舞文化自1980年代發展至今，已成為重要的表演藝術產業，也是青年展現創意與自信的重要方式。青年局不但透過賽事升級接軌國際、為新一代舞者累積亮眼的競賽經歷與國際能見度，這屆更首度推出「街舞職涯推廣分享營」，支持表藝青年的職涯發展，讓有興趣青年瞭解街舞行業內各種職業發展可能性。

    青少年組排舞賽由日本團隊F.os from M.I.L.K ryukyu勇奪冠軍。（記者羅國嘉攝）

    青少年組排舞賽由日本團隊F.os from M.I.L.K ryukyu勇奪冠軍。（記者羅國嘉攝）

    霹靂舞一對一冠軍微霓。（記者羅國嘉攝）

    霹靂舞一對一冠軍微霓。（記者羅國嘉攝）

    BoogNation表演。（記者羅國嘉攝）

    BoogNation表演。（記者羅國嘉攝）

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