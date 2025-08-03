全台省道災阻越來越多 公路局：13處封閉、7災阻

屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300（德文路口至神山路段）。（公路局提供）

2025/08/03 19:14

〔記者吳亮儀／台北報導〕0728西南氣流事件導致中南部大雨持續一週，釀多處災情。交通部公路局今天（3日）晚間公布全台省道最新封閉、道路災阻統計，包括13處預警性封閉、災阻路段5處、道路災情2處。

一、預警性封閉路段：13處

1、嘉義縣大埔鄉台3線295K至336K（沄水至大埔路段）已於8月3日18時實施預警性封閉，預計於8月4日8時，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

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2、嘉義縣阿里山鄉台18線34K至68K+500（觸口至福山路段）預計8月3日20時實施預警性封閉，預計於8月4日8時，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

3、嘉義縣阿里山鄉台18線68K+500至88K（福山至阿里山路段）已於8月3日18時實施預警性封閉，預計於8月4日8時，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

4、高雄市甲仙區台20線58K+300至72K+500（甲仙至荖濃路段）已於7月31日22時實施預警性封閉，其中台20線70K+500（荖濃路段），東向車道路基流失30公尺，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。（可供緊急醫療、物資運送、救災車輛等戒護通行）

5、高雄市桃源區台20線79K至89K+500（寶來二橋至桃源區公所路段）已於8月1日18時實施預警性封閉，其中台20線79K+400（樂樂路段）路基缺口，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。（可供緊急醫療、物資運送、救災車輛等戒護通行）

6、高雄市桃源區台20線90K+700（撒拉阿塢橋）已於7月31日7時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。（可供緊急醫療、物資運送、救災車輛等戒護通行）

7、高雄市桃源區台20線79K至89K+500（寶來二橋至桃源區公所路段）已於8月3日14時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

8、高雄市桃源區台20臨93線便道0K至5K（勤和至復興路段）已於7月29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

9、高雄市桃源區臺東縣海端鄉台20臨105線0K至44K（梅山口至向陽路段）已於7月29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。（可供緊急醫療、物資運送、救災車輛等戒護通行）

10、屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300（德文路口至神山路段）已於8月2日13時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。（可供緊急醫療、物資運送、救災車輛等戒護通行）

11、高雄市六龜區台27線12K至23K（中興至大津路段）已於7月30日8時實施預警性封閉。其中台27線20K+630（六津橋）因強降雨導致野溪土石流淹沒，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。（替代道路台27甲線）

12、高雄市那瑪夏區台29線2K+880（民生橋）已於7月30日13時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。（可供緊急醫療、物資運送、救災車輛等戒護通行）

13、高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K（那瑪夏至五里埔路段）已於7月29日20時實施預警性封閉，其中0K+150（南沙魯路段）及4K+150（錫安山路段）路基缺口，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。（可供緊急醫療、物資運送、救災車輛等戒護通行）

二、道路災阻路段：5處

1、南投縣水里鄉台16線22K+100（民和路段）邊坡土石坍方，道路雙向阻斷，預計8月4日7時排除。（替代道路人倫聯絡道）

2、台南市南化區台20線雙向51K（南化路段）土石流，封閉雙向車道，預計於8月4日10時排除。

3、高雄市桃源區台20線91K+500（東莊便橋）溪水暴漲至路面，橋梁封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

4、台東縣海端鄉台20線155K+100（栗園路段）邊坡坍方，雙向車道阻斷無法通行，預計4日10時搶通。

5、高雄市那瑪夏區台29線4K+300至4K+800（三明火路段）路基沉陷，封閉管制，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

三、道路災情：2處

1、高雄市台27線24K+100（大津路段）南下車道路基缺口，北上車道單線雙向通行，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

2、高雄市旗山區台29線73K+500至74K（旗南三路路段）水瀑泥流，封閉南下車道，單線雙向通行，預計4日9時排除。

公路局表示，將持續監控氣象動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。

台20臨105線11K禮觀路段。（公路局提供）

台29臨11線8K南沙魯路段土石泥流。（公路局提供）

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