遭點名未邀跨次領域機關協調 交通部舉北迴鐵路、蘇花災害辯護

交通部針對審計部決算報告做說明。（記者吳亮儀攝）

2025/08/03 18:59

〔記者吳亮儀／台北報導〕審計部113年度中央政府總決算審核報告出爐，交通部被點名作為交通主領域的協調機關，未邀集跨次領域機關組成協調小組。交通部則以今年五月北迴鐵路遭午後豪大雨導致土石流災害應變為例，以鐵、公路協調應變處置得宜，就是不斷演練跟演習後精進「次領域整合」的表現。

交通部綜合規劃司司長張垂龍表示，以今年5月18日蘇花公路及北迴鐵路，因短時強降雨致鐵公路路廊中斷。交通部在3小時內就完成「陸海空運輸協同 待命作業」，這就是不斷演練跟演習後精進次領域整合的表現。而行政院國土安全辦公室已因應近年安全威脅趨勢變化及審計部調查結果建議，今年7月起召開會議啟動指導綱要修正作業，交通部將依據修正後指導綱要持續推動及執行相關防護工作。

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另外，對於審計部也點名交通部主領域及部分次領域層級安全防護計畫，歷經6年始研訂完成，或遲未展開研訂工作，應加強跨次領域間的協調及安全防護行動計畫實施與管理。

張垂龍表示，交通部本部每年依演習及安全防護檢視結果持續滾動盤點各設施的安全防護計畫，多次召會邀集轄下所有關鍵基礎設施研商次領域計畫的訂定，並在去年6月完成陸海空運次領域計畫。

張垂龍也指出，至於氣象次領域，因僅一處關鍵基礎設施未訂定次領域級計畫書，後續交通部將依審計部指示，一年內完成交通主領域層級及氣象次領域層級的安全防護計畫。

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