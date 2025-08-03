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    南投縣信義3校水里2校 8/4停班停課

    台16線民和路段坍塌。（信義工務段提供）

    台16線民和路段坍塌。（信義工務段提供）

    2025/08/03 18:39

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕大雨侵襲，多道路坍方，南投縣政府發布明日（8/4）信義鄉雙龍國小、地利國小、桐林國小，水里鄉民和國中、民和國小停止上班、停止上課。

    水里鄉投54線13K+400公尺處普濟橋前路基受損，邊坡滑動嚴重，到目前還交通中斷；水里鄉台16線雙向22K+100民和路段也坍塌無法通行，因此交通受影響的雙龍、地利、桐林國小，以及民和國中、民和國小明天停班停課。

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