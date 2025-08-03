要雨過天晴了！ 氣象署：週二降雨空檔增加、週三恢復典型夏季天氣

未來一週天氣型態。（氣象署提供）

2025/08/03 18:40

〔記者吳亮儀／台北報導〕終於要雨過天晴了！經歷整整一週的西南氣流強降雨事件，中央氣象署今天（3日）晚間說明，週二（5日）西南風逐漸減弱，雖然中南部地區及澎金馬仍有局部短暫陣雨或雷雨，部份地區仍有大雨，但降雨空檔有增加的趨勢，週三後天氣回穩，恢復典型夏季天氣型態。

氣象署公布未來一週天氣型態，明天（4日）西南風持續影響，苗栗以南地區、澎湖金門易有短暫陣雨雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨，北東有午後雷陣雨，大台北、北宜山區局部大雨。

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週二（5日）西南風逐漸減弱，中南部地區及澎金馬仍有局部短暫陣雨或雷雨，部份地區仍有大雨，但降雨空檔有增加的趨勢，但北東地區維持午後雷陣雨，大台北、北宜山區局部大雨。

週三起一路到下週日（10日）天氣終於回穩，恢復典型夏季天氣型態。週三僅中南部偶有零星雨，各地午後留意雷陣雨，週四（7日）起各地多雲到晴，高溫炎熱，午後山區留意雷陣雨。

但氣象署也提醒，週二前西南風偏強，苗栗以北沿海及離島易有強陣風，海邊活動請注意安全，且過去已累積相當可觀的雨量，山區土壤含水量高，易有坍方、落石及土石流，請避免前往山區及溪河活動。

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