為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    要雨過天晴了！ 氣象署：週二降雨空檔增加、週三恢復典型夏季天氣

    未來一週天氣型態。（氣象署提供）

    未來一週天氣型態。（氣象署提供）

    2025/08/03 18:40

    〔記者吳亮儀／台北報導〕終於要雨過天晴了！經歷整整一週的西南氣流強降雨事件，中央氣象署今天（3日）晚間說明，週二（5日）西南風逐漸減弱，雖然中南部地區及澎金馬仍有局部短暫陣雨或雷雨，部份地區仍有大雨，但降雨空檔有增加的趨勢，週三後天氣回穩，恢復典型夏季天氣型態。

    氣象署公布未來一週天氣型態，明天（4日）西南風持續影響，苗栗以南地區、澎湖金門易有短暫陣雨雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨，北東有午後雷陣雨，大台北、北宜山區局部大雨。

    週二（5日）西南風逐漸減弱，中南部地區及澎金馬仍有局部短暫陣雨或雷雨，部份地區仍有大雨，但降雨空檔有增加的趨勢，但北東地區維持午後雷陣雨，大台北、北宜山區局部大雨。

    週三起一路到下週日（10日）天氣終於回穩，恢復典型夏季天氣型態。週三僅中南部偶有零星雨，各地午後留意雷陣雨，週四（7日）起各地多雲到晴，高溫炎熱，午後山區留意雷陣雨。

    但氣象署也提醒，週二前西南風偏強，苗栗以北沿海及離島易有強陣風，海邊活動請注意安全，且過去已累積相當可觀的雨量，山區土壤含水量高，易有坍方、落石及土石流，請避免前往山區及溪河活動。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播