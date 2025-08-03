南部動員109家廠商投入災屋修繕 政院：8/17前簽約可領2萬

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所整合中央單位與台南市17區公所，動員109家修繕廠商投入災屋修繕，目前已有373戶登記媒合，其中230戶完成聯繫對接，從今（3）日起陸續進場施工。（行政院提供）

2025/08/03 18:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中南部受西南氣流影響豪大雨釀災，行政院雲嘉南災後復原前進指揮所整合中央單位與台南市17區公所，動員109家修繕廠商投入災屋修繕，目前已有373戶登記媒合，其中230戶完成聯繫對接，從今（3）日起陸續進場施工。行政院政委、前進指揮所指揮官陳金德呼籲，災民如有修繕需求，請儘速向所在地區公所申請，8月17日前完成簽約還可領取2萬元的尾款加碼補助。

前進指揮所召集中央經濟部水利署、交通部公路局、鐵道局、內政部國土管理署、農業部農田水利署等十多個中央工程機關，會同台南市工務、水利、交通等單位，分頭進駐17個行政區進行災屋修繕作業，並媒合109家修繕廠商與災戶對接，安排估價和施工時程。

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前進指揮所指出，截至目前為止，台南市17個行政區中，已有373戶完成修繕登記申請。其中以七股區63件最多，其次為柳營區44件、將軍區37件、學甲區33件、新營區28件、鹽水區27件、北門區26件、佳里區24件等。其中，柳營區在水利署主責下，進度最為快速，率先完成估價、簽約與材料進場，今日已正式施工。

前進指揮所提及，經濟部水利署在7月30日前進柳營區設置分區指揮所，並在當天立即前往地方拜訪、了解災情，31日召開災民說明會後統計出44戶提出修繕申請。截至8月2日止，已有2戶完成估價與簽約，材料2日進場，今日施工，目標在8月底前完成修繕，展現中央與地方協作效率。

另外，為協助流程順利推動，前進指揮所也提供契約書範本與修繕注意事項，讓民眾、廠商和區公所都有依據。針對低收入戶等弱勢災戶，原則上由市府專案處理媒合與施工，並可視情況向賑災基金會申請補助，或活用社會各界捐款支援。

前進指揮所再次呼籲，只要有修繕需求，都可以透過各區公所提出申請，把握媒合機會與8月17日前的加碼補助。行政院會持續投入人力與技術，加快修繕進度，協助災戶早日恢復正常生活。此外，前進指揮所已與原民會建立聯繫，加強對原鄉的協助，加速後續災後復原工作。

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