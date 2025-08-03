為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南屋損修繕登記373戶 柳營區進度最快今開工

    台南屋損修繕，柳營區進度最快，3日已進場施工。（前進指揮所提供）

    台南屋損修繕，柳營區進度最快，3日已進場施工。（前進指揮所提供）

    2025/08/03 18:36

    〔記者蔡文居／台南報導〕行政院雲嘉南災後復原前進指揮所整合中央單位與台南市17區公所，動員109家修繕廠商投入災屋修繕，目前已有373戶登記媒合，其中230戶完成聯繫對接，柳營區進度最快，今日已進場施工。指揮官陳金德呼籲，災民如有修繕需求，請儘速向所在地區公所申請，8月17日前完成簽約還可領取2萬元的尾款加碼補助。

    前進指揮所召集中央經濟部水利署、交通部公路局、鐵道局、內政部國土管理署、農業部農田水利署等10多個中央工程機關，會同南市工務、水利、交通等單位，分頭進駐17個行政區進行災屋修繕作業，並媒合109家修繕廠商與災戶對接，安排估價和施工時程。

    截至目前為止，南市17個行政區中，已有373戶完成修繕登記申請。其中以七股區63件最多，其次為柳營區44件、將軍區37件、學甲區33件、新營區28件、鹽水區27件、北門區26件、佳里區24件等。其中，柳營區在水利署主責下，進度最為快速，率先完成估價、簽約與材料進場，今日已正式施工。

    經濟部水利署在7月30日前進柳營區設置分區指揮所，並在當天立即前往地方拜訪、了解災情，31日召開災民說明會後統計出44戶提出修繕申請。截至8月2日止，已有2戶完成估價與簽約，材料昨日進場，今日施工，目標在8月底前完成修繕。

    此外，前進指揮所已與原住民族委員會建立聯繫，加強對原鄉的協助，加速後續災後復原工作。

    南市已有373戶完成修繕登記申請，柳營區3日已正式進場施工。（前進指揮所提供）

    南市已有373戶完成修繕登記申請，柳營區3日已正式進場施工。（前進指揮所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播