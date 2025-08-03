新竹巨城號召青年響應 1天募集1313袋熱血

新竹巨城捐血活動，一早就吸引大批青年前來排隊捐出熱血助人。（記者蔡彰盛攝）

2025/08/03 18:27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市Big City遠東巨城購物中心利用暑假期間，串聯31家熱心公益的企業及品牌，於今日舉辦「Big熱血」捐血活動，藉由巨城FB、IG及APP超過147萬粉絲會員，成功發揮強大動員力，吸引大批青年一大早前來排隊參與捐血助人活動，挽起袖子發揮「小小善心，讓愛延續」的精神。

遠東巨城購物中心自2016年起持續舉辦捐血活動，至今已338場、總計募集5萬6185袋、超過1400萬西西熱血，巨城與新竹捐血中心合作10年，攜手品牌廠商、主題餐廳與各界公益團體及友好企業，每年擴大舉辦捐血活動，已發展為桃竹苗地區最大捐血平台。巨城更連續5年獲衛福部「捐血特殊貢獻獎」及台灣血液基金會「捐血績優機關企業獎」肯定。

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新竹捐血中心統計，今日共出動5輛捐血車，成功募集1313袋熱血，為血庫注入即時支援，巨城總經理羅仕清表示「捐血一袋，救人一命」，今年第四季從10月到明年1月，巨城將連續4個月舉辦大型捐血活動，希望大家伸出溫暖雙手，用熱血支持醫療前線，巨城不再只是購物、吃飯的場所，而是一處匯聚善意與愛的公益基地。

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