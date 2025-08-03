為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新竹巨城號召青年響應 1天募集1313袋熱血

    新竹巨城捐血活動，一早就吸引大批青年前來排隊捐出熱血助人。（記者蔡彰盛攝）

    新竹巨城捐血活動，一早就吸引大批青年前來排隊捐出熱血助人。（記者蔡彰盛攝）

    2025/08/03 18:27

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市Big City遠東巨城購物中心利用暑假期間，串聯31家熱心公益的企業及品牌，於今日舉辦「Big熱血」捐血活動，藉由巨城FB、IG及APP超過147萬粉絲會員，成功發揮強大動員力，吸引大批青年一大早前來排隊參與捐血助人活動，挽起袖子發揮「小小善心，讓愛延續」的精神。

    遠東巨城購物中心自2016年起持續舉辦捐血活動，至今已338場、總計募集5萬6185袋、超過1400萬西西熱血，巨城與新竹捐血中心合作10年，攜手品牌廠商、主題餐廳與各界公益團體及友好企業，每年擴大舉辦捐血活動，已發展為桃竹苗地區最大捐血平台。巨城更連續5年獲衛福部「捐血特殊貢獻獎」及台灣血液基金會「捐血績優機關企業獎」肯定。

    新竹捐血中心統計，今日共出動5輛捐血車，成功募集1313袋熱血，為血庫注入即時支援，巨城總經理羅仕清表示「捐血一袋，救人一命」，今年第四季從10月到明年1月，巨城將連續4個月舉辦大型捐血活動，希望大家伸出溫暖雙手，用熱血支持醫療前線，巨城不再只是購物、吃飯的場所，而是一處匯聚善意與愛的公益基地。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播