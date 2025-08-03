偷排廢水？台中文心路麻園頭溪驚見紅水 環保局：未發現異常

台中市北區文心路麻園頭溪排水孔日前排出紅水引爭議。（翻攝threads）

2025/08/03 18:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕最近台中市降下大雨，有網友3天前發現在北區文心路三段與北平二街交會處麻園頭溪一處排水孔竟排出了紅水，在網路群組PO圖，引發網友的討論，今天台中持績大雨，導致網路更是熱傳，有網友嘲諷「台中新地景，我們有粉紅色的水」、「偷排廢水」、「跟中國城市一樣欸，真棒」。

對此，環保局表示，獲陳情後立即派員前往，於31日17時許抵達時排水管排放水色已回復正常，未呈現粉紅色，研判當日強降雨，水量及水流速度大增，已將污染物沖刷、稀釋進入麻園頭溪；而環保局參考水利單位水路圖資，上游水污法列管對象皆為社區及加油站，與此次產生有色廢水關聯性較低。環保局分派多組巡查該排放口附近及上游北屯區，未發現水色異常情事，續將再派員巡查附近區域，倘查獲污染源將依法處分。

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日前一位網友在網路群組PO文，表示看了一下公司旁的排水溝（麻園頭溪），除了像秀姑巒溪可以泛舟之外，還發現怎麼有不一樣顏色的水排出，拍攝時已經有點淡化了，本來是紅色的，「怎麼會這樣？」

今天再度有網友引用該文，嘲諷「昨天是屎色（暗指某百貨化糞池倒溢在停車場），今天是粉紅色，明天會是？」、「跟中國城市一樣欸，真棒」。

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