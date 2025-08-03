不准靠近！山友圍觀拍照 宜蘭抹茶山「鹿老大」跺腳警告

被山友拍到的公鹿，推測是宜蘭抹茶山鹿群的當家老大。（盛部長提供）

2025/08/03 18:06

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉抹茶山「鹿老大」現身！一隻體重超過百公斤、頂著30公分長鹿角的公鹿，見到遊客拿相機拍牠，竟生氣跺腳，警告人們不要太靠近。山友拍下難得畫面，揭開抹茶山嬌客的神秘面紗。

礁溪鄉聖母登山步道終點處的翠綠山形，被形容是抹茶山而爆紅，當地聖母山莊附近有台灣最大型草食動物台灣水鹿群，牠們通常在清晨或傍晚現蹤，見到人類就會逃走，可遇不可求。

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被暱稱「盛部長」的謝姓山友，昨清晨6點多在抹茶山聖母山莊前水池旁，目擊一頭體型壯碩公鹿，推估體重超過百公斤，頭上還有30公分鹿角，一副雄赳赳、氣昂昂樣子，他趕緊拿出相機拍照，其他山友聞訊後陸續到場，爭相目睹公鹿雄壯威武的風采。

盛部長今天（3日）受訪指出，公鹿發現眾人拍牠，站在原地數度跺腳，怒視現場山友，根據他的解讀，公鹿似乎透過體肢語言提出警告，「你們太靠近了哦，讓我不舒服，請保持適當距離，尊重一下」。影像曝光後，公鹿跺腳警告畫面，引起網友熱議。

盛部長說，這隻公鹿可能是抹茶山水鹿群的當家老大，推測是到聖母山莊前方水池尋找夥伴，當牠撞見山友時不但沒有逃走，反而跺腳警告人類不要太靠近，展現「鹿老大」氣勢，讓目擊山友印象深刻。

台灣水鹿被列為第三級保育類野生動物，體長180至240公分，棲息於海拔1000公尺以上山區，以樹葉與嫩草為主食，國內主要分布在中央山脈與花東山區，野外族群並不常見。

公鹿跺腳警告山友不要太靠近後，氣呼呼地轉身離去。（盛部長提供）

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