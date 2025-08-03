驚悚瞬間！員林三合院前庭遭土石流吞噬 屋主：差點沒命

黃姓屋主站在崩塌的擋土牆前，不敢相信家中發生土石流。（民眾提供）

2025/08/03 18:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕西南氣流持續發威，彰化員林市今（3）日午間發生驚險土石流意外！位於湖水路411巷的一處三合院民宅，前庭突然整片崩塌滑落，原本寬敞的庭院瞬間消失，三合院主建築懸空在山崖邊搖搖欲墜，所幸黃姓屋主一家三口及時逃出，未釀傷亡。

「轟隆隆的聲音一直響，走出去才發現庭院沒了！」55歲黃姓屋主餘悸猶存表示，大約中午時分聽見屋外傳來「轟隆隆」的聲音，原以為只是大量泥水滑落，沒想到一走出門，才發現整座前庭和擋土牆已被沖毀，滑落約30公尺外的下方道路，還好屋子沒沖走，差點就沒命。

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第一次這麼嚴重！黃姓屋主說，他在此住了50多年，過去雖也曾有小規模土石流，但從未像這次這麼嚴重，研判是下雨下太多天，導致地基鬆動，讓擋土牆整段滑落。他也說，目前三合院主體雖仍完整，但前庭一半全毀，另一半地基則有掏空跡象，正評估是否安全繼續居住。

員林市公所已派員會同現場勘查，協助黃姓屋主後續安置事宜。市公所表示，土石流造成湖水路部分路面標示不清，道路變成小黃河，已進行交通管制，提醒用路人小心通行，同時將全面檢視高風險區域，防止災情擴大。

彰化員林今日午間發生土石流，位於湖水路411巷的一處三合院民宅，前庭突然整片崩塌滑落，原本寬敞的庭院瞬間消失。（民眾提供）

三合院擋土牆滑落約30公尺外的下方道路，其地基則有掏空跡象。（民眾提供）

湖水路發生土石流，大片黃土水淹沒路面，山路變成小黃河。（民眾提供）

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