為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    驚悚瞬間！員林三合院前庭遭土石流吞噬 屋主：差點沒命

    黃姓屋主站在崩塌的擋土牆前，不敢相信家中發生土石流。（民眾提供）

    黃姓屋主站在崩塌的擋土牆前，不敢相信家中發生土石流。（民眾提供）

    2025/08/03 18:00

    〔記者陳冠備／彰化報導〕西南氣流持續發威，彰化員林市今（3）日午間發生驚險土石流意外！位於湖水路411巷的一處三合院民宅，前庭突然整片崩塌滑落，原本寬敞的庭院瞬間消失，三合院主建築懸空在山崖邊搖搖欲墜，所幸黃姓屋主一家三口及時逃出，未釀傷亡。

    「轟隆隆的聲音一直響，走出去才發現庭院沒了！」55歲黃姓屋主餘悸猶存表示，大約中午時分聽見屋外傳來「轟隆隆」的聲音，原以為只是大量泥水滑落，沒想到一走出門，才發現整座前庭和擋土牆已被沖毀，滑落約30公尺外的下方道路，還好屋子沒沖走，差點就沒命。

    第一次這麼嚴重！黃姓屋主說，他在此住了50多年，過去雖也曾有小規模土石流，但從未像這次這麼嚴重，研判是下雨下太多天，導致地基鬆動，讓擋土牆整段滑落。他也說，目前三合院主體雖仍完整，但前庭一半全毀，另一半地基則有掏空跡象，正評估是否安全繼續居住。

    員林市公所已派員會同現場勘查，協助黃姓屋主後續安置事宜。市公所表示，土石流造成湖水路部分路面標示不清，道路變成小黃河，已進行交通管制，提醒用路人小心通行，同時將全面檢視高風險區域，防止災情擴大。

    彰化員林今日午間發生土石流，位於湖水路411巷的一處三合院民宅，前庭突然整片崩塌滑落，原本寬敞的庭院瞬間消失。（民眾提供）

    彰化員林今日午間發生土石流，位於湖水路411巷的一處三合院民宅，前庭突然整片崩塌滑落，原本寬敞的庭院瞬間消失。（民眾提供）

    三合院擋土牆滑落約30公尺外的下方道路，其地基則有掏空跡象。（民眾提供）

    三合院擋土牆滑落約30公尺外的下方道路，其地基則有掏空跡象。（民眾提供）

    湖水路發生土石流，大片黃土水淹沒路面，山路變成小黃河。（民眾提供）

    湖水路發生土石流，大片黃土水淹沒路面，山路變成小黃河。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播