南投豪雨不斷 台16線民和路段及投54線普濟橋前仍封閉

投54線13K+400公尺處普濟橋前，路基受損嚴重，仍封閉搶修中。（南投縣府提供）

2025/08/03 17:50

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣豪雨不斷，多條道路坍方或路基受損阻斷交通。其中投54線13K+400公尺處普濟橋前，因路基受損，邊坡滑動嚴重，仍搶修封閉中；水里鄉台16線民和路段，也因土石持續崩落，預計明（4日）天上午才能搶通恢復通行，民眾應及早改道。

西南氣流盤旋不去，南投縣山區雨勢持續不斷，道路頻傳土石崩落，其中南投縣水里鄉台16線雙向22K+100民和路段，前天清晨發生崩坍路斷，經過1天搶修恢復通行，今（3日）上午7點35分又傳出邊坡土石坍方，阻斷通行。公路局信義工務段積極搶修，原本預計今天傍晚搶通，但因雨勢太大，且土石持續崩落，希望能在明天上午搶通恢復通行。

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至於投54線13K+400公尺處普濟橋前路基受損，邊坡滑動嚴重，具有持續發生坍塌的危險性，縣府工務處昨深夜緊急封閉該路段搶修，已灌注混凝土，但因無法打設鋼軌樁保護下邊坡，目前仍封閉中，將視天候狀況，儘速搶通，呼籲往來集集及水里民眾改走台16線。

南投縣水里鄉台16線雙向22K+100民和路段坍方嚴重，預計4日上午才能搶通。（公路局中區養護工程分局提供）

南投縣水里鄉台16線雙向2K+100民和路段，因土石崩落交通受阻，工程車搶修中。（公路局中區養護工程分局提供）

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